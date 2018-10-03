Üçüncü havalimanının taşınma tarihi ertelendi

29 Ekim'de tören açılacak olan üçüncü havalimanı için 30-31 Ekim tarihinde öngörülen taşınma işlemlerinin, 30-31 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşeceği bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, 29 Ekim'de resmi açılışı yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınmayla ilgili olarak, havayolları şirketleri de dâhil olmak üzere havacılık kuruluşlarını toplantıya çağırdı.

Toplantıyla ilgili yazıda, İstanbul Yeni Havalimanı’nın 29 Ekim'de törenle açılışının yapılmasının ardından, 30-31 Ekim tarihlerinde yapılması öngörülen “Big Bang” usulü ile taşınmanın, 30-31 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacağı, "aradaki sürecin entegre terminal tesislerinin testleri" için kullanılacağı belirtildi.