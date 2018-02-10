3. havalimanı 29 Ekim'de açılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul’daki 3. Havalimanının yüzde 80'inin tamamlandığını belirterek, "İnşallah 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanı’mızın, Başbakan’ımızın ve birçok misafirimizin teşrifleriyle havalimanını hizmete sunmuş olacağız." dedi.

İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, burada yaptığı açıklamada, 80 milyon metrekarelik alanda hayata geçecek havalimanının 120 binadan oluşan kapalı alanının 3,5 milyon metrekare olacağını söyledi.

Terminalde 143 körüğün olacağını, 114 uçağın aynı anda köprülere yanaşabileceğini dile getiren Arslan, birinci pistin bittiğini, çizgilerinin çizildiğini aktardı.

Arslan, ikinci pistin ilerleyişinin memnuniyet verici olduğunu kaydederek, "Kulemizin de inşaatı tamamen bitti. Şu anda ince işçilikleri yapılıyor. 5 gün sonra seyrü sefer cihazlarının kurulabilmesi adına artık yer teslimi yapılacak. 15 Şubat İtibarıyla da Devlet Hava Meydanları İşletmemiz kendi seyr-ü sefer cihazlarını gerek kuleye gerek diğer yerlerdeki cihazları kurmaya başlayacak." diye konuştu.

En geç temmuz ayında köprülerin montajının bitmiş olacağını ifade eden Arslan, havalimanında bulunacak 6 bin kamera ile bütün takiplerin yapılacağını bildirdi.

Arslan, "Havalimanında güvenlik hizmeti verecek 3 bin 500 güvenlikçinin güvenlik şirketi marifetiyle başvurularının alımına başlanıyor." şeklinde konuştu.

Havalimanı terminal binasının ışığı kesintisiz içeriye yansıttığını aktaran Arslan, binanın ışığı yazın ve kışın maksimum içeriye alacağını, yazın sıcağın kışın da soğuğun içeriye alınmayacağını söyledi.

Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sayede elektrik tasarrufu olacak. Bundan kaynaklı elektrik tasarrufunun yıllık karşılığı 19 bin konutun elektriği. 19 bin konut için kullanmanız gereken elektrik tasarruf edilecek. İnşaat dönemi dahil olmak üzere drenajlar ve yağmur suyu toplanması da dahil bütün su tekrar geri dönüşümle kullanılabilir hale getiriliyor. Su kapsamında da ciddi tasarrufumuz var. Onun da karşılığı yıllık 5 bin 500 konutun su ihtiyacını karşılayacak kadar burada su tasarrufu yapılıyor. Sadece elektrik ve su tasarrufunun yıllık parasal değeri 33 milyon lira. Bence bu da çok önemli özellik."

"22 milyar 152 milyon Euro artı KDV kira geliri elde edeceğiz"

Arslan, havalimanından dünyada 350 destinasyona uçuş yapılacağını belirterek, ciddi sayıda transit yolcu ağırlayacaklarını, transit yolcunun kaliteli ve konforlu ağırlanması halinde katma değeri artacağını bildirdi.

Havalimanı otelinin 460 odalı olacağını dile getiren Arslan, şu anda Türkiye'deki havalimanlarındaki en büyük otelin 80 odalı olduğunu bildirdi.

Arslan, havalimanının yatırım bedelinin 10 milyar 247 milyon avro olduğunu kaydederek, 25 yıllık işletme döneminde 22 milyar 152 milyon Euro artı KDV kira geliri elde edeceklerini söyledi.

Bakan Arslan, dünyada sıcak para hareketlerinin kısıtlandığı, finansman bulmakta zorlandığı bir ortamda Türkiye'nin dünyanın devam eden en büyük 10 projesinden 6'sını gerçekleştirdiğini anlattı.

"Halkalı-3. havalimanı metro ihalesi çalışmaları devam ediyor"

Arslan, D-20 Karayolu'nun 3 gidiş-3 geliş hale getirilmesiyle ilgili çalışmalarının sürdüğünü, 17 kilometrelik kısmının hizmete sunulduğunu, bu yılın ağustos ayına kadar yolun Çatalca'ya kadarlık kısmının da 3 gidiş-3 geliş haline getirileceğini anlattı.

Kınalı ve Akyazı'ya kadar devam edecek olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmaların çok hızlı ve memnuniyet verici bir şekilde ilerlediğini dile getiren Arslan, şehir merkezlerine bağlanacak kısımlarının da çok konforlu şekilde hizmet vereceğini bildirdi.

Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Gayrettepe-3. havalimanı metro inşaatı son sürat devam ediyor. Bu kadar büyük iş yapınca temel atmalarına dahi vakit bulamıyoruz. Onun temel atma törenini yapmayınca millet orada bir şey yapılmıyor zannediyor. Tünel delme makineleri geldi. Çalışmaya başladı, tünneler deliniyor, metro yapılıyor. O da toplu taşıma anlamında ciddi hizmet verecek. Şimdi de Halkalı-3. Havalimanı metro hattıyla ilgili ihale çalışmaları devam ediyor."

Arslan, Marmaray ve banliyö dışında Çayırova'dan başlayarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Halkalı'ya gidecek hızlı trenin de havalimanına entegre edileceğini anlattı.

"48 saatte buraya taşınacağız"

Arslan, "Geldiğimiz aşamada tam yüzde 80 ilerleme sağlamış durumdayız. Her gün üzerine koyarak çalışılıyor. İnşallah 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve birçok misafirimizin teşrifleriyle havalimanını hizmete sunmuş olacağız." dedi.

Atatürk Havalimanı'nın bir günde buraya taşımanın kolay olmadığını aktaran Arslan, müsteşar, müsteşar yardımcısı ve genel müdürün koordinasyonunda, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyenin, şirketin içinde olduğu 12 ayrı çalışma grubunun hazırlıklarını yaptığından bahsetti.

Arslan, bu kapsamda yapılan çalışmalara değinerek, "Müsteşar koordinasyonunda onunla ilgili çalışmalar tekrar gözden geçirilecek ki herkes hazır olsun. Biz 48 saat içinde buraya bütün çalışmaları gerçekleştirmiş olalım ve uçuşları da 24 saat içerisinde Atatürk Havalimanı'nda buraya aktarmış olalım. Bu da çok önemli bir işlem." diye konuştu.

Havalimanı açıldıktan itibaren dışarıdan gelen uçakların buraya indirileceğini belirten Arslan, o gün Atatürk Havalimanı'na inmiş ancak oradan kalkması gereken uçakların gittikleri yerden tekrar buraya döneceğini, iki havalimanının aynı anda çalışmasının söz konusu olmayacağını bildirdi.

Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı'nda başlangıçta 100 bin kişiye, tam kapasite ile hizmet verildiğinde 225 bin kişiye istihdam sağlanacağını vurguladı.