-3 HAVAALANINDA UÇUŞLARA "ONARIM" ARASI İSTANBUL (A.A) - 06.06.2011 - Adıyaman ve Mardin Havaalanları 15 Hazirandan yıl sonuna kadar, Merzifon Havaalanı ise 1 Haziran–1 Eylül 2011 arasında pist çalışmaSI nedeniyle geçici olarak uçuşlara kapatılacak. Türk Hava Yollarının Adıyaman, Mardin ve Merzifon seferleri de bu tarihler arasında iptal edildi. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, pist çalışmaları devam ettiği sürece Adıyaman, Mardin ve Merzifon meydan satış ofislerinde bilet satış işlemleri hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında yürütülmeye devam edecek. Mardin Havaalanı kapalı olduğu sürede, Kızıltepe ve Mardin şehir merkezindeki yetkili acenteler önünden Diyarbakır Havaalanı'na ve dönüşte Diyarbakır Havaalanı'ndan Mardin şehir merkezine THY'nin sefer saatlerinde Mardin ve Diyarbakır taksiciler kooperatifleri tarafından karşılıklı olarak taksi dolmuş hizmeti verilecek. Merzifon otogardan, Samsun otogarına sürekli otobüs çalışmakta olup Havaş servisleri Samsun Otogar'dan Samsun-Çarşamba Havaalanı'na Türk Hava Yollarının sefer saatlerinden 3 saat 15 dakika önce hareket edecek.