3 hakim için suç duyurusu

Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, olayda ihmalleri olduğu öne sürülen ve aralarında Celalettin Cerrah'ın da bulunduğu emniyet mensupları hakkında yargılama izni vermeyen 3 hakim hakkında soruşturma açılması istemiyle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) suç duyurusunda bulundu.



Rakel Dink'in avukatlarınca hazırlanan suç duyurusu dilekçesinde, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Atilla Sarp ile üye hakimler İlhan Hanağası ve Sadettin Yaman ''şikayet edilenler'' olarak yer aldı.



Dilekçede, Hrant Dink'in öldürülmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin olayda ihmal ve sorumluluklarının bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla inceleme yapıldığı belirtilerek, görevliler hakkında alınan kararlar ile incelemenin aşamaları ayrıntılarıyla anlatıldı.



Bütün aşamalardan sonra İstanbul Valiliğinin, aralarında İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın da bulunduğu 6 emniyet görevlisi hakkında soruşturma izni verdiği, 2'si hakkında ise izin vermediği belirtilen dilekçede, valiliğin ''soruşturma izni verilmemesi'' yönündeki kararına karşı İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunulduğu, ancak bu itirazın reddedildiği bildirildi.



Dilekçede, ''bu nedenle hakimlerin kanunlara aykırı olan yöntem ve usullerle tarafsız davranmayıp bu kamu görevlilerinin yargısal denetimden kurtulmalarına neden oldukları'' ileri sürülerek, söz konusu mahkemenin 3 hakimi hakkında adli ve idari soruşturma açılması istendi.

