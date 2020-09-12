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3 hakemin, Koronavirüs testi pozitif çıktı

12 Eylül 2020 14:35

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1 üst klasman hakemi ile 2 üst klasman yardımcı hakemin Koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir Üst Klasman hakemimiz ile iki Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 11.09.2020 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.

"Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."

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