Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

TFF’nin açıkladığı Covid-19 protokolüne göre Sergen Yalçın ligin ilk haftasında oynanacak Trabzonspor derbisinde takımın başında olamayacak.

“Futbol Takımımızın Süper Lig’in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF’nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’da pozitif sonuca rastlanmıştır. Yalçın’ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Dr. Tekin Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü”