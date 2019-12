3 haftalık detoks programıyla fazlalıklardan kurtulun

Yeni yıla hayal ettiğiniz gibi formda bir vücutla giremediniz mi? O halde Dr. Ender Saraç'ın hazırladığı 3 haftalık detoks programını uygulamak için hemen kolları sıvayın. Çünkü, bu program sayesinde hem vücudunuzdaki toksinlerden arınacak, hem de karın ve bel bölgenizdeki kilolarınızdan kurtulacaksınız.



Hemen hepimiz 2009 yılına formda bir vücutla girmeyi hayal ettik. Hedefimize ulaşabilmek için de başladığımız diyeti düzenli olarak sürdüreceğimize ve spor salonlarından çıkmayacağımıza dair kendimize söz verdik. Ancak çoğumuz irademize yenik düştük ve 'işlerim bir yoğunlaştı ki sorma', 'özel hayatımda ciddi sorunlar vardı' gibi bahanelerin ardına sığınarak diyet ile egzersiz programımızı yarıda kesiverdik. Haliyle de yeni yıla yine fazla kilolar ve özellikle karın, bel ve basenlerimizde birikmiş olan yağlarımızla giriverdik! Ancak artık bahaneleri bir kenara bırakıp, formda bir vücuda kavuşmak için bir şeyler yapmanın zamanı geldi de, geçiyor bile… Unutmayalım ki, şu an önlem almazsak, bahara daha fazla kilo ve bölgesel fazlalıklarla girmek zorunda kalabiliriz. Üstelik artık elimizde, bilimsel verilerle hazırlanan bir rehber de var! Dr. Ender Saraç Formsante dergisinde diyet, egzersiz ve 'bitkisel karışımlardan oluşan bir detoks programı hazırladı. Bu program, o içinde ne olduğunu bilmediğiniz tatsız, sıvı gıdalardan oluşan ve açlıktan baygınlık geçirten programlardan değil. Ayrıca 2 ya da 3 günlük şok diyetler de uygulamak zorunda değilsiniz. Bu programda, yediklerinizin keyfine vararak, 3 haftada karın, bel ve basen bölgelerinden bir beden incelirken, vücudunuzdaki toksinlerden de kurtulacaksınız! Bu programın diğerlerinden en büyük farkı ise egzersizle desteklenmesi.



Detoks programı



Haftanın tek günlerinde



(Aşağıda yer alan diyeti 1, 3, 5, 7 ve 9 gibi tek rakamlı tarihlerde uygulayın)



Uyandıktan hemen sonra: 1 bardak ılık ballı limonlu su (yarım tatlı kaşığı bal ve 10 damla limonla) için.



Sabah sporu: 35-40 dakika boyunca tempolu yürüyüş yapın. Yürüyüş sırasında bol ter atmaya gayret edin. Ardından 15-20 dakika boyunca önerdiğimiz egzersizleri uygulayın.



Duş: Ham ipek kese veya kabak lifi ile 5 dakika boyunca göbek, basen, popo ve bel bölgenizi sertçe fırçalayın. Ardından 5 dakika da susam yağı, kekik yağı, biberiye yağı veya melisa yağıyla masaj yapın.



Kahvaltıda: 1 adet kabuklu yeşil elma, 1 adet sert kivi.



Ara öğünde: 3 parmak taze dil peyniri.



Öğlen: 1 porsiyon ızgara tavuk (derisiz) veya az yağlı 1 kase yoğurt, bol rokalı ve limonlu yeşil salata (taze soğanlı).



Ara öğünde (saat 15:00): 3-4 adet yulaflı bisküvi. Üzerine tarçın serpilecek.



Ara öğünde (saat 17:30): 1 adet yeşil elma.



Akşam: 4-5 kaşık zeytinyağlı fasulye veya ıspanak-pazı (az yağlı), 1 dilim tam buğday ekmeği, yeşillik ağırlıklı taze ve limonlu mevsim salatası.



Gece: 1 bardak şekersiz tarçınlı ılık light süt. Bir bardak zayıflatıcı çay



Haftanın çift günlerinde



(Aşağıda yer alan diyeti 2, 4, 6 ve 8 gibi çift rakamlı tarihlerde uygulayın) Her gün egzersiz yapmaya da devam edin.



Kahvaltıda: Sade müsli veya sade mısır gevreği ya da tam buğday gevreği, bir büyük bardak yağsız süt, 1.5 tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu ve taze meyve yiyin. Üzerine bol tarçın ve biraz zencefil serpiştirin.



Öğlen veya akşam: Sofradan yarı doymuş kalkın. Soğuk yeşil çay için. Genelde taze yeşillik ağırlıklı sebzeleri ve haftada 1 kez yeşil mercimek, yine haftada 1 kez nohut veya barbunya fasulyesini tercih edin. Yavaş karbonhidratlar olarak adlandırılan; bulgur, tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği, kabuklu pirinç ve kepekli makarna gibi ürünlere yönelin. Yağlardan az miktarda sızma zeytinyağını kullanın. Yağı yakmayın ve kızartmayın. Özellikle soğuk günlerde yemek yerken asla soğuk su içmeyin. Sıcak su, yeşil çay, yasemin çayı ve tarifini verdiğimiz beşli detoks çayını da bolca tüketmeye özen gösterin.



Ara öğünlerde: Bir parça ceviz ile nar, kivi, greyfurt, portakal, ananas ve armut gibi az şekerli ve taze meyve yiyin.



Her gün



Bir tatlı kaşığı zerdeçal tüketin: Her gün 1 tatlı kaşığı toz zerdeçal alın. Zerdeçal karaciğerin kendini daha iyi detoks etmesini sağlar.



2 litre sıcak su için: Her gün bol bol sıcak su içmeyi alışkanlık haline getirin. Tüketeceğiniz sıcak su yağları yakar, sindirim sistemini uyarır ve vücuttan toksin atımını kolaylaştırır.



Program boyunca yapacağınız egzersizler



Aşağıdaki egzersizleri mümkünse sabah aç karnına, yürüyüşten hemen sonra yapmaya çalışın. Eğer sabahları zaman bulamıyorsanız, akşam yine aç karnına, 20 dakikalık esneme hareketlerinin ardından da uygulayabilirsiniz.



Mekik: Zemine sırtüstü uzanın. Dizleriniz bitişik ve ayaklarınız birbirine paralel olsun. İki elinizi ensenize yerleştirin. Hızlı hızlı ve sık hareketlerle, karnınız acıyana kadar 50 kez mekik çekin.



Sopalı egzersiz: Ayakta durun. Bir sopayı, ense kökünüze alıp, iki elinizi geçirin. Ayaklarınızı yere sağlam basın ve kalçanızdan yukarısını sağa ve sola doğru hızla döndürün. Egzersizi 5 dakika boyunca uygulayın.



Bel kasları için mekik: Zemine sırtüstü uzanın. Bir kolunuzu, bükmüş olduğunuz diğer taraftaki dizinize doğru hafifçe, seri hareketlerle yakınlaştırmaya çalışın. Bu egzersizi 5 dakika boyunca yaptıktan sonra diğer ayak ve kolunuza geçin.



Detoks boyunca bunlar yasak!



Kolalı, şekerli ve asitli içecekler

Kızartma

Hayvansal katı yağlar (tereyağı, kaymak, yağlı şarküteri ürünleri, yumurtanın sarısı, yağlı süt ürünleri, yağlı etler, tavuk - balık derisi, tam yağlı süt)

Alkol (özellikle bira)

Beyaz un

Beyaz şeker

Çikolata

Yağlı çerezler

Cips

Doğum kontrol hapları

Aşırı gündüz uykusu