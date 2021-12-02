3 hafta önce görevi devralan Avusturya Başbakanı Schallenberg istifa etti

İsmi yolsuzluğu karıştıktan sonra başbakanlık görevinden istifa eden Sebastian Kurz'un görevini devralan Alexander Schallenberg de görevinden istifa etti.

Eski Dışişleri Bakanı Schallenberg, partisinin ve hükümetin ihtiyaç duyduğu çok zorlu bir dönemde gösrevi üstlendiğini ancak amacının hiçbir zaman parti lideri görevini üstlenmek olmadığı vurguladı.

Schallenberg'in istifası "parti uygun yolu belirlediği anda" yürürlüğe konacak.

Kurz siyaseti bıraktı

Daha önce başbakanlık görevinden istifa eden Kurz ise bugün siyaseti bıraktığını açıkladı ve "Pazartesi parti yönetim kurulunun toplanması ricasında bulundum. Genel başkanlık görevimi devredeceğim. Parti meclis başkanlığı görevini de önceki başkan August Wöginger’e bırakacağım. Önümüzdeki haftalarda bütün siyasi görevlerimi iade edeceğim" şeklinde konuştu.

Schallenberg de Avusturya'daki en güçlü partinin genel başkanı ile hükümet başkanlığı görevinin en kısa zamanda yeniden bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.