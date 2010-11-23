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Yaşam

3 HAFTA BANYODA KİLİTLİ KALDI PARİS (A.A)

23 Kasım 2010 16:20

-3 HAFTA BANYODA KİLİTLİ KALDI PARİS (A.A) - 23.11.2010 - Fransa'da, evinin banyosunda kilitli kalan 69 yaşındaki bir kadın 3 hafta sonra kurtarıldı. Polis, Paris yakınındaki Epinay-sous-Senart bölgesinde banyosunda yanlışlıkla kilitli kalan kadının, 3 hafta boyunca sadece sıcak su içerek hayatta kaldığını belirtti. Kadının komşularından yardım istemek için borulara vurduğu, ancak komşuların apartmanda tadilat yapıldığını düşündüğü belirtildi. Uzun süre kadını göremeyen komşuların daha sonra polise haber verdiği öğrenildi. Polisin kurtardığı kadının aşırı zayıfladığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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