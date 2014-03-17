T24 LogoT24 Logo
Yaşam

3 günlük bebek sokağa terk edildi

Şanlıurfa'da 3 günlük bebek sokağa terk edildi

17 Mart 2014 08:17

Şanlıurfa'da battaniyeye sarılı halde bir evin kapısının önüne bırakılan bebek hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre Bıçakçılar Mahallesi'nde, bir evin kapısının eşiğinde battaniye sarılı bir erkek bebeğin ağladığını fark eden çevre sakinleri, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, bebeği kontrol ettikten sonra Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırdı.

Yapılan sağlık kontrolünde 3 günlük olduğu belirlenen erkek bebek servise alındı.

Polis ekipleri, olay yeri çevresindeki güvenlik kameraları inceleyerek bebeği sokağa bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.
 

ETİKETLER

bebeksokağa terkedildişanlıurfahastaneye kaldırıldı3 günlük bebek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24