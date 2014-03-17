3 günlük bebek sokağa terk edildi

Şanlıurfa'da battaniyeye sarılı halde bir evin kapısının önüne bırakılan bebek hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre Bıçakçılar Mahallesi'nde, bir evin kapısının eşiğinde battaniye sarılı bir erkek bebeğin ağladığını fark eden çevre sakinleri, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, bebeği kontrol ettikten sonra Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırdı.

Yapılan sağlık kontrolünde 3 günlük olduğu belirlenen erkek bebek servise alındı.

Polis ekipleri, olay yeri çevresindeki güvenlik kameraları inceleyerek bebeği sokağa bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

