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3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, 3 gündür kendisinden haber alınamayan 7'nci sınıf öğrencisi Aleyna B

07 Nisan 2018 04:55

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, 3 gündür kendisinden haber alınamayan 7\'nci sınıf öğrencisi Aleyna B. (13), polis tarafından arkadaşının evinde bulundu.
Teoman Papila Ortaokulu 7\'nci sınıf öğrencisi Aleyna B.\'den, geçen salı günü okula gittikten sonra bir daha haber alınamadı. Yeşil Mahalle\'de oturan baba Ahmet B. ile annesi Gülay B., polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, Aleyna B.\'yi Tepebaşı Mahallesi\'nde bir arkadaşının evinde buldu. Karakola götürülen Aleyna B.\'nin işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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