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Yaşam

3 gündür aranan kişinin cansız bedeni denizden çıktı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

03 Ekim 2017 20:20

Tekirdağ'da, 3 gündür aranan 65 yaşındaki Bahattin Sözbir'in cansız bedeni denizde bulundu.

Birgün'ün haberine göre, Sözbir'den haber alamayan aile,  önce polise başvurdu. Bunun üzerine arama çalışması başlatan polis ekipleri görgü tanıklarının ifadelerinden de yola çıkarak, Bahattin Sözbir’in en son Tekirdağ sahilinde görüldüğünü tespit etti. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği Ekipleri, şahsın en son bulunduğu bölgede arama çalışması başlattı. Ekipler, denizde ve karada yapılan tüm çalışmalara rağmen Sözbir’e ulaşılamadı.

Dalgıç ekipleri, bugün öğle saatlerinde vatandaşların denizde bir ceset bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti. Kıyıya çıkarılan cesedin Bahattin Sözbir'e ait olduğu tespit edildi. Sözbir'in olay yerine gelen kardeşi, abisinin cesedi başına gözyaşı döktü. 65 yaşındaki Sözbir’in cansız bedeni İstanbul Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Tekirdağcansız bedenBahattin Sözbir

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