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3 günde dolandırıcılara 645 bin lirasını kaptırdı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de 81 yaşındaki S

22 Eylül 2017 21:23

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de 81 yaşındaki S.P. telefonda kendisini \'başkomiser\' olarak tanıtan dolandırıcıya 3 gün içerisinde bankadan çektiği toplam 645 bin 508 lira parayı kaptırdı.
Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi\'nde oturan S.P.\'yi ev telefonundan arayan kimliği belirsiz bir kişi kendisini \'başkomiser\' olarak tanıtıp, \"Nüfus kağıdın teröristlerin eline geçmiş. Bütün mal varlığını teröristler alacak. Adın lekelenecek. Gizli bir operasyon peşindeyiz. Hesabındaki paraları çekip evinize göndereceğimiz görevliye teslim edin\" dedi. Bir süre sonra başka bir kişi S.P.\'yi telefonla arayıp kendisini \'savcı\' olarak tanıttı ve aynı şekilde ifadeler kullandı.
S.P. kendisini arayan kişilerin isteği üzerine birinci gün bankadan 206 bin 508 lira para çekti ve poşet içerisine koyup evine gelen tanımadığı kişiye bunu verdi. S.P. ikinci gün 256 bin, üçüncü gün de 183 bin lira parayı bankadaki hesabından çekip evine gelen kişiye teslim etti.
Toplam 645 bin 508 lirasını dolandırıcılara kaptıran S.P., daha sonra dolandırıldığının farkına vararak durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, S.P.\'yi dolandıran kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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