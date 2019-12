-3 GÜNDE 800 BİN KİŞİYLE KENDİ REKORUNU KIRDI İSTANBUL (A.A) - 09.11.2010 - Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini yaptığı son filmi "New York'ta Beş Minare"yi 3 günde yaklaşık 800 bin kişi izledi. Alınan bilgiye göre, "New York'ta Beş Minare", Mahsun Kırmızıgül'ün "Beyaz Melek" ve "Güneşi Gördüm" adlı filmlerinin ilk 3 gün izlenme oranlarını geçti. Türkiye'de 3 günde 703 bin 330 kişi, Avrupa'da ise 95 bin 671 kişi tarafından izlenen film, toplamda 799 bin 1 kişi tarafından seyredildi. Mahsun Kırmızıgül, Türkiye'de kendi rekorunu kırarken, Almanya'da ise bu ay vizyona giren tüm Hollywood ve Alman filmleri arasında kopya başına tüm filmleri geride bırakarak, en çok izleyici çeken birinci film oldu. Mahsun Kırmızıgül'ün "Beyaz Melek" adlı filmi ilk 3 günde 157 bin 785, "Güneşi Gördüm" adlı filmi ise 507 bin 932 kişi tarafından izlenmişti. Filmin yapımcısı Murat Tokat, yaptığı yazılı açıklamada, sektördeki cesur yapımcıların yaptığı filmler sayesinde sinema salonlarının ayakta durduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Sinemalarda filmi izleyen herkes, filmi yere göğe sığdıramıyor. Mahsun'un filmleri Türk sinemasını ciddi anlamda bir yerlere taşıyor. Filmimiz dünyanın önemli 15 ülkesine satıldı bile. Biz yaptığımız film için çok çalıştık ve çok büyük emek harcadık. Tutkularının peşinden koşan Mahsun'a, seyirciler yaptığı filmlere giderek sahip çıkıyor. Bu filmin başarısı böyle devam ederse Mahsun hiç kimsenin hayal edemeyeceği filmler çekmeye devam edecektir. Türk sinemasının çıtasını yükselten Mahsun Kırmızıgül'ün adına izleyici gerekli cevabı gişede veriyor." -FİLM HAKKINDA- Hikayesini ve senaryosunu yazan Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği film, İstanbul, New York ve Bitlis üçgeninde çekildi. Filmin kadrosunda Mahsun Kırmızıgül, Haluk Bilginer, Mustafa Sandal, Engin Düzyatan, Zafer Ergin, Ali Sürmeli, Salih Kalyon, Murat Ünalmış, Hüseyin Danyal, Eşref Kolçak, Suna Selen, Yüksel Arıcı ve Ümit Okur'un yanı sıra yabancı oyuncular da yer aldı. Filmde, "Cehennem Silahı" adlı filmle ünlenen Danny Glover, "Yüz Yüze" filminde rol alan Gina Gershon, "Terminatör" filminin ünlü robotu Robert Patrick'in yanı sıra Justine Cotsonas, Laine Rettmer, Bob Arı, Hisham Tawfio, James Chen, Michael Olajide Jr. Ernest Rayfordve Sharrieff Pugh kamera karşısına geçti. Yerli ve yabancı 2 bin 500 oyuncunun rol aldığı filmin müziklerini Mahsun Kırmızıgül, Yıldıray Gürgen ve Tevfik Akbaşlı yaptı. Kırmızıgül, "Beyaz Melek" ve "Güneşi Gördüm" filmlerinden sonra "New York'ta Beş Minare" filminde de 140 kişilik müzisyenden oluşan "The City Of Prague Film Harmonic-Prag Senfoni Orkestrası" ve "Prague Opera Korosu" ile çalıştı. Filmin müzik mixleri "London Air Stüdyoları"nda gerçekleştirildi. Film, Türk sinema sektöründe birçok ilke imza attı. Yarısı Amerika'da çekilen ilk Türk filmi olma özelliği taşıyan "New York'ta Beş Minare" filminin çekimleri, İstanbul, New York ve Bitlis'te 8 haftada tamamlandı. Yarısı İngilizce çekilen filmde ilk kez "anamorphic lensler" kullanıldı. Sendikalı ekiplerle çalışılan ilk film olma özelliği de bulunan filmin çekimlerinde yerli ve yabancı 300 kişi çalıştı. Filmin görsel efektlerini Robert Rodriguez, Quentin Tarantino, Renny Harlin, Spike Lee, Cohen Brothers ve Jim Jarmusch gibi isimlerle çalışan Manuel Ray Gonzalez yaptı. Filmin konusu özetle şöyle: "Kırmızı bültenle aranan radikal dinci bir örgütün lideri 'Deccal' kod adlı suçlunun Amerika'da yakalandığı bilgisi gelir. Onu teslim almak için teşkilatın en başarılı iki polisi Amerika'ya suçluyu teslim almaya giderler. Bundan sonrası kolay gibi görünür, ama hiçbir şey göründüğü gibi değildir. İstanbul, New York, Bitlis üçgeninde geçen hikaye, yakın dönemin Türkiye'sini sorgularken, 11 Eylül sonrası Amerika ve dünyada yaşanan 'İslam paranoyasının' altını çiziyor."