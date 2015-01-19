3 gün üst üste internette oyun oynayan Tayvanlı hayatını kaybetti

Tayvan'ın güneyindeki Kaohsiung kentinde yer alan bir internet kafede 3 gün boyunca oyun oynayan 32 yaşındaki Hsieh, sandalyesinde ölü bulundu.

Kafedeki diğer oyun severlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 32 yaşındaki adamın kalp yetmezliği sebebiyle öldüğünü açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre; olayla ilgili açıklamada bulunan yetkililer, bir süredir işsiz olduğu öğrenilen adamın internet kafeye devamlı gittiğini ve online oyunları ara vermeden günlerce oynadığı belirtti.

Uzmanlara göre, bir çeşit bağımlılık yaratan bu tarz oyunlar, kişilerin yaşamlarını olumsuz yönde etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde de Taipei ‘de bir adam 5 gün aralıksız bilgisayar oyunu oynadıktan sonra hayatını kaybetmişiti.