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3 gün sonra cesedi bulundu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, Ramazan Bayramı'nın birinci günü kaybolan Ekrem Dinar'ın (50) metruk binada cesedi bulundu

18 Haziran 2018 21:19

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, Ramazan Bayramı\'nın birinci günü kaybolan Ekrem Dinar\'ın (50) metruk binada cesedi bulundu.
Düzce Hacıaliler Köyü\'nde yaşayan Ekrem Dinar, Ramazan Bayramı\'nın birinci günü kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Ekrem Dinar son olarak görüldüğü iddia edilen su kanalının çevresinde arandı. Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bugün de arama çalışmalarını sürdürdü. Köyde bulunan metruk bir binaya bakıldığında Ekrem Dinar\'ın cesedi bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ekrem Dinar\'ın cesedi morga kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara olmayan Ekrem Dinar\'ın ölümü otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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