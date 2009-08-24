3 gün sonra cesedi bulundu

Şişme botla denize açılan ve kendilerinden haber alınamayan iki arkadaştan Elvan Doğan' ın cesedine ulaşıldı.
Marmara Ereğlisi Dereağzı Mahallesi'ndeki Yeğen-1 sitesinin önünden
şişme botla üç gün önce denize açılan ve dönmeyen Elvan Doğan (23) ile
Murat Akan'ı (20) arama çalışmaları sonunda Sahil Güvenlik ekipleri
Kumbağ açıklarında botun içinde Elvan Doğan'ın cesedini buldu. Tekirdağ
Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Doğan'ın cesedi, burada yapılan
incelemenin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Doğan'ın babası Ziyaeddin Doğan, yaptığı açıklamada, olayın
üzerinden yaklaşık 24 saat geçmesine rağmen etkin bir arama çalışması
yapılmadığını ileri sürdü.
Doğan'ın ölü bulunduğu haberi üzerine hastaneye gelen yakınları,
arama çalışmalarına geç başlanılması nedeniyle çocuklarının öldüğünü
iddia ederek, arbede çıkardı. Halen bulunamayan Murat Akan'ın kardeşi
Süreyya Akan ise güvenlik görevlileriyle tartışarak polikliniğin camını
kırdı. Polis ekiplerinin hastaneye gelmesinin ardından Doğan ve Akan'ın
aileleri sakinleştirildi.