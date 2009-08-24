T24 LogoT24 Logo
Yaşam

3 gün sonra cesedi bulundu

Şişme botla denize açılan ve kendilerinden haber alınamayan iki arkadaştan Elvan Doğan' ın cesedine ulaşıldı.

24 Ağustos 2009 03:00

Şişme botla denize açılan ve kendilerinden haber alınamayan iki arkadaştan Elvan Doğan' ın cesedine ulaşıldı.

Marmara Ereğlisi Dereağzı Mahallesi'ndeki Yeğen-1 sitesinin önünden şişme botla üç gün önce denize açılan ve dönmeyen Elvan Doğan (23) ile Murat Akan'ı (20) arama çalışmaları sonunda Sahil Güvenlik ekipleri Kumbağ açıklarında botun içinde Elvan Doğan'ın cesedini buldu. Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Doğan'ın cesedi, burada yapılan incelemenin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Doğan'ın babası Ziyaeddin Doğan, yaptığı açıklamada, olayın üzerinden yaklaşık 24 saat geçmesine rağmen etkin bir arama çalışması yapılmadığını ileri sürdü.

Doğan'ın ölü bulunduğu haberi üzerine hastaneye gelen yakınları, arama çalışmalarına geç başlanılması nedeniyle çocuklarının öldüğünü iddia ederek, arbede çıkardı. Halen bulunamayan Murat Akan'ın kardeşi Süreyya Akan ise güvenlik görevlileriyle tartışarak polikliniğin camını kırdı. Polis ekiplerinin hastaneye gelmesinin ardından Doğan ve Akan'ın aileleri sakinleştirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24