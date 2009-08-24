3 gün sonra cesedi bulundu

Marmara Ereğlisi Dereağzı Mahallesi'ndeki Yeğen-1 sitesinin önünden şişme botla üç gün önce denize açılan ve dönmeyen Elvan Doğan (23) ile Murat Akan'ı (20) arama çalışmaları sonunda Sahil Güvenlik ekipleri Kumbağ açıklarında botun içinde Elvan Doğan'ın cesedini buldu. Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Doğan'ın cesedi, burada yapılan incelemenin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Doğan'ın babası Ziyaeddin Doğan, yaptığı açıklamada, olayın üzerinden yaklaşık 24 saat geçmesine rağmen etkin bir arama çalışması yapılmadığını ileri sürdü.

Doğan'ın ölü bulunduğu haberi üzerine hastaneye gelen yakınları, arama çalışmalarına geç başlanılması nedeniyle çocuklarının öldüğünü iddia ederek, arbede çıkardı. Halen bulunamayan Murat Akan'ın kardeşi Süreyya Akan ise güvenlik görevlileriyle tartışarak polikliniğin camını kırdı. Polis ekiplerinin hastaneye gelmesinin ardından Doğan ve Akan'ın aileleri sakinleştirildi.