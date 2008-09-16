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Politika

3 gün önce çıktı, yeniden cezaevi göründü

Kars Kapalı Cezaevi’nden 3 gün önce tahliye olan DTP’li Mahmut Alınak, bir konferansta yaptığı konuşma nedeniyle 4 ay 5 gün hapis cezası aldı

16 Eylül 2008 03:00

Hakkında verilen para cezasını ödemeyi reddettiği için Kars Kapalı Cezaevi’nde 50 gün kaldıktan sonra 3 gün önce tahliye olan DTP’li Mahmut Alınak’a tekrar cezaevi yolu göründü. Kars Sulh Ceza Mahkemesi bugün, Kafkas Üniversitesi Öğrenci Derneği’nin düzenlediği bir konferansta yaptığı konuşma nedeniyle Alınak’ı 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırdı.

DTP Kars eski İl Başkanı Mahmut Alınak yaptığı yazılı açıklamada, Kafkas Üniversitesi Öğrenci Derneği’nin düzenlediği bir konferansta yaptığı konuşma nedeniyle, Kars Sulh Ceza Mahkemesi’nin bugün hakkında 4 ay 5 gün hapis cezası verdiğini ve kararın temyiz yolunun kapalı olduğunu belirtti. Bu hapis cezasının da para cezasına çevrildiğini ancak ödemeyeceğini ve tekrar cezaevine gireceğini söyleyen Alınak, şunları kaydetti:

“Ceza iki nedenle verildi. İki yıl önce Kars Kafkas Üniversitesi Öğrenci Derneği’nce düzenlenen bir konferansta yaptığım konuşmada sivil itaatsizliğe ilişkin düşüncelerimi dile getirmiştim. Bir de yaptığım bir basın açıklamasında gençlerin ölümünün önüne geçilmesi ve akan bu kanın durdurulması için kamuoyuna, anne ve babalara çağrıda bulunmuştum. Bu hapis cezası da daha önceki cezam gibi paraya çevrildi. Ama ben bir sivil itaatsizlik eylemi olarak o para cezasını ödemeyi reddedip hapse girmiştim. Şimdi de özgürlüğümü parayla satın almayacağım ve gidip hapis yatacağım. Özgürlük bedel istiyor, ben de bu bedeli sivil itaatsizliklerle ödemeye çalışıyorum. Sırada sürmekte olan pek çok davam daha var. Yargıtay’ daki 37 aylık hapis cezaları da onaylanırsa daha uzun yıllar hapiste kalacağım. Yakınmıyorum, özgürlük mücadelesinin bir gereğidir bu. Para cezasını ödemem için önümüzdeki günlerde bana tebligat yapılacak. Ben de parayı ödemeyip hapis yatacağım. Valizim hazır tebligatı bekliyorum.”

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