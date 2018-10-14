3 gün önce 1 yaşına giren Ahsen, balkondan düşüp öldü

Çağlar ÖZTÜRK- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) - ADANA\'nın Seyhan ilçesinde, 3 gün önce 1\'inci yaşı kutlanan Ahsen Geylani, 7\'nci katta bulunan evlerinin oturma odasındaki balkonundan düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi\'nde meydana geldi. 11 Ekim Perşembe günü 1\'inci yaşı kutlanan Ahsen Geylani, 7\'nci kattaki evlerinde oyun oynarken, oturma odasındaki balkona çıktı. Minik Ahsen, camla beton arasındaki boşluktan sarkarak, aşağı bakmaya çalışırken, düştü. Zemine çakılan kızlarını gören Yeşim- Hamza Geylani çifti, hemen aşağı indi. Çift, sinir krizi geçirirken, komşular, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ahsen\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise feryat eden Geylani çiftini sakinleştirmeye çalıştı. Hamza Geylani, kızının cansız bedenin başından ayrılmadı. Minik Ahsen Geylani\'nin cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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