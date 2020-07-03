3 gün çalışıp tazminat istedi, alamayınca silahla iş yerini bastı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 26 Haziran Cuma günü saat 12.45 sıralarında Mahmutbey Mahallesi'ndeki tekstil firmasının önünde iddiaya göre 15 Mart tarihinde işe başlayan Harun K., iş başı yaptıktan 5 gün sonra Koronavirüs salgını nedeniyle ücretsiz izne çıktı. 5 günlük sürede de 3 gün mesai yapan Harun K. ücretsiz izin dönüşü kendi isteği ile işten ayrılıp tazminat talep etti.

Tekstil firması yetkilileri bu talebi reddedince Harun K., yanına aldığı adamlarla birlikte tekstil firmasının yolunu tuttu. Konuşarak anlaşmaya çalışan Harun K. tekrar aynı cevabı alınca iş yerindeki yetkilileri tehdit edip ayrıldı.

3 araba ve 10 kişiyle iş yerine gitti

Aradan bir süre geçtikten sonra Harun K. bu defa 3 araba ve 10 kişi ile tekrar iş yerine gitti. Yanlarında silahla gelen kalabalık ile iş yeri yetkilileri arasında kavga çıktı.

Kavgada Harun K. yaralanırken, iş yeri önüne gelen üç araçtan ikisi olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans çağrıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışanları gözaltına alırken sağlık ekipleri de yerde yaralı halde yatan Harun K.'ya ilk müdahaleyi yapıp hastaneye götürdü. Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor. (DHA)