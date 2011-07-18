3 fincan kahve karaciğer kanseri riskini azaltıyor

T24- Günde en az 3 fincan kahvenin karaciğer kanserine yakalanma riskini büyük oranda azalttığı tespit edildi.

Singapur Ulusal Üniversitesi’nde yapılan araştırmada günde en az 3 fincan kahvenin karaciğer kanserine yakalanma riskini yüzde 44 azalttığı belirlendi.

Üniversitenin epidemiyoloji bölümü uzmanları, 1993'te başlayan araştırmada yaşları 45 ila 74 arasında değişen 63 bin kişiyi incelemeye aldı.

İncelemenin sonucunda kahvenin karaciğeri koruduğu tespit edildi.

Kahve çekirdeğinde bulunan "cafestol" ve "kahweol" yağlarının karaciğeri koruyucu özellikleri bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmada da düzenli çay ve kahve tüketenlerin çok güçlü bir bakteri olan "mrsa"e yakalanma riskinin yüzde 50'ye kadar azaldığı belirlenmişti.

Antibiyotik tedavisine dirençli olan "mrsa", aynı zamanda "hastane bakterisi" olarak da biliniyor.

"mrsa", zatürre ile kan dolaşımı enfeksiyonlarına kadar pek çok tehlikeli sağlık sorununa neden olabiliyor.