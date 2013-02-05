ABD'de erkeklerle yapılan ankette çıkan sonuçlara göre, 3 erkekten biri gizlice diyet yapıyor, günde bir gazlı içecek prostat kanseri riskini artırıyor, kafein ise özgüveni yok ediyor. İşte erkeklerle ilgili çok bilinmeyen beş sağlık sırrı:

3 erkekten biri gizlice diyet yapıyor: ABD’de yapılan bir anket çerçevesinde incelenen 600 erkekten üçte birinin gizlice diyet yaptığı ortaya çıktı. Yüzde 90’ının kilo vermek istediğini söylediği ankette, üç erkekten biri diyet yaptığını ailelerine bile anlatmayacağını dile getirdi. Erkeklerin ‘diyet’ kelimesini kadınlarla özdeşleştirdikleri için itiraf etmek istemedikleri belirtildi.

Günde bir gazlı içecek prostat kanseri riskini artırıyor: Gün içinde tüketilen tek bir gazlı içecek bile prostat kanseri riskini yüzde 40 oranında artırıyor. Bunun nedeni ise içeceklerdeki şekerin insülin seviyesini artırarak tümörlerin büyümesine neden olması olarak açıklandı.

Kafein özgüveni yok ediyor: Bristol Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre kafein kadınlarda stresi azaltırken erkeklerde artırıyor. Stresin artması da özgüveni azaltan etkenlerden olarak kabul ediliyor.

Diş fırçalamamak ereksiyonu etkiliyor: Dişleri az fırçalama sonucu oluşan diş eti hastalıkları ereksiyonu kötü yönde etkiliyor. Diş eti hastalığı bulunan erkekler ereksiyon sorunu yaşama riskini diğerlerine göre üç kat daha fazla taşıyor.

Erkeklerin en mutlu yaşı 37: Yapılan son araştırmalar erkeklerin en mutlu olduğu yaşın 37 olduğunu ortaya koyuyor. Bunun nedeni ise yaşamın bir düzene girmiş olması, ortayaş krizine henüz ulaşılmamış olması, deneyim ve özgüvenin fazla olması olarak açıklanıyor.