3 Emmy ödüllü yönetmenden Gülen cemaati belgeseli

Yönetmenliğini ve yapımcılığını 3 Emmy ödülü sahibi Terry Spencer Hesser'in üstlendiği Gülen cemaati ve lideri Fethullah Gülen'i anlatan "Love is a Verb" belgeseli gösterime girdi.

Zaman'dan Sezai Kalaycı'nın haberine göre, 5 farklı ülkede çekilen belgesel Maryland Uluslararası Film Festivali’nde ‘En İyi Belgesel’ ödülüne layık görülmüştü. Ödüllü belgesel, Manhattan’da SVA Sineması’nda yapılan gösterimle izleyiciyle buluştu. New York’taki gösterimin ardından sahneye gelen yönetmen Terry Spencer Hesser, izleyicilerin sorularını cevapladı. Çekimler sırasında çok farklı deneyimler edindiğini belirten Hesser, Türkiye’de karşılaştığı bir kişinin belgesel çekimi için geldiğini öğrenince gülümseyerek, “Kendine dikkat et. Burada herkes Gülen okullarından mezun değil.” dediğini unutamadığını anlattı.

Belgeselde, Gülen'in hayatı ve cemaatin gelişimi, uluslararası arenaya çıkışının yanı sıra Türkiye ve ABD’de yaşanan birtakım sıkıntılara dikkat çekiliyor. Gülen cemaatine yönelik kamuoyunda öne çıkan negatif düşüncelerin de konu edildiği belgeselde, Gülen hakkında açılan ve 8 yıl süren davanın ardından gelen beraat kararına vurgu yapılıyor. 28 Şubat sürecinde ve askeri gücün etkin olduğu diğer dönemlerde, Türkiye’de dinlerarası diyalog köprüleri kurma girişimleri aktarılıyor. Belgeselde cemaatin farklı sahalardaki faaliyetlerine de değinilerek, “Kimse Yok mu?” Derneği’nin Afrika’daki yardım faaliyetlerinden eğitim ve diyalog gibi çalışmaları da yer alıyor.

Belgesel, Avrupa turuna çıkıyor

Kariyeri boyunca dünya çapında önemli ödüllerden biri olan Emmy’yi üç kez kazanma başarısı gösteren Hesser’in, yeni çalışması “Love is a Verb” ekim ayında Londra’da yapılacak gala ile Avrupa turnesine çıkacak. Belgeselin Türkiye’de gösterilip gösterilmeyeceği henüz netlik kazanmış değil. Eserin DVD’si ise ekim ayında piyasaya çıkacak. Belgeselin danışmanları arasında ünlü akademisyenlerden John Esposito, Helen Rose Ebaugh, Hakan Yavuz, Scott Alexander, Gordon Quinn, Alp Aslandoğan, Azam Nizamuddin gibi isimler bulunuyor.