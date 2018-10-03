3 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi

GALATASARAY

22.00 Sarı kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Portekiz\'in Porto takımına konuk olacak. (Dragao Stadyumu)

FENERBAHÇE-SPARTAK TRNAVA MAÇINA DOĞRU

17.30 Teknik direktör Phillip Cocu ve futbolcusu Hasan Ali Kaldırım basın toplantısı düzenleyecek.

18.00 Sarı lacivertli ekip, hazırlıklarını tamamlayacak.

19.30 Spartak Trnava Teknik Direktörü Radoslav Latal ile bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

20.00 Slovakya temsilcisi, Fenerbahçe maçının son idmanını yapacak.

MALMÖ-BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU

14.00 Siyah beyazlı ekip, İsveç\'e gidecek.

18.15 Malmö Teknik Direktörü Uwe Rösler ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

19.00 İsveç ekibi, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sonlandıracak.

20.30 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

21.00 Siyah beyazlılar, Malmö maçının hazırlıklarını tamamlayacak.



KASIMPAŞA

13.00 Mustafa Denizli, Kasımpaşa ile sözleşme imzalayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

- Takım izinli

ŞAMPİYONLAR LİGİ

- A Grubu -

22.00 Atletico Madrid - Club Brugge

22.00 Borussia Dortmund - Monaco

- B Grubu -

22.00 PSV Eindhoven - Inter

22.00 Tottenham - Barcelona

- C Grubu -

19.55 Paris Saint-Germain - Crvena Zvezda

22.00 Napoli - Liverpool

- D Grubu -

19.55 Lokomotiv Moskova - Schalke 04

BASKETBOL

- Cumhurbaşkanlığı Kupası -

20.00 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali, Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında oynanacak.

- EuroCup -

20.00 Zenit Saint Petersburg - Türk Telekom

- FIBA Avrupa Kupası -

19.00 İstanbul BBSK - Lulea

VOLEYBOL

- Kadınlar Dünya Şampiyonası -

Japonya’da devam eden FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Takım, B Grubu’ndaki dördüncü maçında İtalya\'ya 3 - 0 yenildi.