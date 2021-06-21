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Koronavirüs

3. doz aşı, Temmuz ayında gündeme gelecek, "normal hayatın" tüm kurallarına geri dönülebilir; işte eskiye dönüş için yapılan plan

21 Haziran 2021 07:28

 

Aşılamada hedef sonbahar gelmeden toplumsal bağışıklığın sağlanması olarak belirlenirken, Eylül sonuna gelindiğinde toplumun yüzde 70’ine iki doz aşı yapılmış olacak. 18 yaş üstündeki tüm nüfusun ilk doz aşılarının en geç temmuz ayı sonuna kadar yapılmış olması hedeflendi. 3. doz aşılar temmuzda gündeme gelecek.

 

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; pandemiyle mücadelede son dönemde hızlanan aşı çalışmalarının sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. Edinilen bilgiye göre, kısıtlamaların büyük bölümünün kaldırılmasının ardından, hem pandeminin seyri hem aşı takvimi tüm yaz boyunca izlenecek, güz planı çıkartılacak.

Hükümette yapılan toplantılara göre takviminin istendiği şekilde devam etmesi durumunda, normal hayatın tüm kurallarına geri dönülecek. Toplumun en az yüzde 70’inin aşılanması ve toplumsal bağışıklığın sonbahar gelmeden oluşturulması planlanıyor.

Temmuzun ikinci yarısında 18 yaş üstü herkes aşıya ulaşmış olacak. İşsizler ve diğer öğrenciler için formül geliştirilecek. Aşı akışı böyle devam ederse, ağustos sonunda tek toz aşı olmayan kalmayacak. Eylül ayında toplumun yüzde 70’ine iki doz aşı yapılmış olacak. İkinci doz aşıların 4 hafta sonra mı yoksa 6 hafta sonra mı yapılacağına ayrıca karar verilecek.

Hatırlatma dozlarıyla ilgili planlama ise sürüyor. İlk grup kişiler için 3. doz aşılar temmuz ayında gündeme gelecek. Hatırlatma dozlarının Sinovac ile başlayacağı, buna yetecek kadar Sinovac akışının olduğu belirtiliyor. Ancak, isteyenlere üçüncü doz aşıları seçme şansı verileceği de ifade ediliyor.

Ayrıca aşı uygulamasının kapsamının genişletileceği belirtildi. Geçen hafta organize sanayi bölgelerinde kurulu mobil aşı merkezleri gibi, eczanelerde aşı uygulaması yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulduğu öğrenildi.

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