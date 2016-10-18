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Kültür-Sanat

3 Doors Down’un eski gitaristi Matt Roberts hayatını kaybetti

3 Doors Down’un eski gitaristi Matt Roberts ABD’de kaldığı otelde ölü bulundu

18 Ekim 2016 01:58

Ünlü rock grubu 3 Doors Down’un 38 yaşındaki kurucularından ve eski gitaristi Matt Roberts, konser vermek için gittiği ABD’nin Wisconsin eyaletinde kaldıkları otelde ölü bulundu.

Yerel polisin söylediği üzere, geçtiğimiz cumartesi günü sabah saat 07.00’de otelin koridorunda hareketsiz halde yatan bir erkek olduğuna dair ihbar geldi. Gelen sağlık ekipleri Roberts’ın öldüğünü ancak ölüm sebebinin ilk belirlemelere göre anlaşılamadığını söyledi.

Otopsi sonuçlarına göre ünlü gitarist, kullandığı reçeteli depresyon ilacından yanlışıkla aşırı dozda alması sonucu hayatını kaybetti. Roberts 2012’de sağlık sorunları sebebiyle gruptan ayrılarak müzik hayatına solo olarak devam etmekteydi.

 

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