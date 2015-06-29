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Politika

'3 dönem kuralı nedeniyle 7 Haziran'da aday olamayan AKP'liler, erken seçimde de aday olmayacak'

Davutoğlu, kurmaylarıyla 3 dönemlik vekillerin durumunu değerlendirdi

29 Haziran 2015 15:32

AKP’de üç dönem kuralının değişip değişmeyeceği kulislerde tartışılırken Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da kurmaylarıyla konuyu değerlendirdiği öğrenildi.

Kıvanç El'in Milliyet'te yer alan haberine görer, yapılan ilk değerlendirmelerde eğer erken seçime gidilirse bu dönem seçilen “iki dönemlik” vekillerin, bu döneminin sayılmaması eğiliminin ortaya çıktığı öğrenildi. Bu durumda üç dönem kuralı nedeniyle aday olamayan isimler yine aday olamayacak.


26 isim aday olabilecek


İki dönemdir Meclis’te bulunan ve 3. dönem için seçilen bakanlar Cevdet Yılmaz, Lütfi Elvan, Mehmet Şimşek, Mehmet Müezzinoğlu, İdris Güllüce gibi isimlerin de aralarında olduğu 26 isim erken seçim durumunda yeniden aday olabilecek. 
AKP kaynakları, “1,5-2 yıl sonra bir erken seçim olursa bu dönem olarak sayılacaktır. Yapılacak düzenleme sadece 45 günlük sürede koalisyon kurulamaması durumuna dair bir düzenleme olacaktır” yorumu yaptı. 
 

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