3 dönem engeline takılan milletvekillerinden yeni birim oluşturulacak

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, 24. Dönem Milletvekilleri ve eşleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemekte bir konuşma yapan Davutoğlu, 3 dönem engeline takılan ve milletvekili adayı gösterilmeyen isimlerin parti içinde değerlendirileceğini ve bu isimler için yeni bir birim oluşturulacağını açıkladı.

3 dönem engeline takıldıkları için tekrar aday olamayan milletvekillerinin tecrübelerinden yararlanmak istediklerini söyleyen Davutoğlu, "Özellikle kıdem bakımından çok önemli görevler üstlenmiş üç dönemi bitiren dostlarımızı, arkadaşlarımızı, parti içi özellikle de yeni milletvekillerimizin oryantasyonu da dahil olmak üzere bir anlamda iç hizmet eğitimi gibi tecrübelerinden istifade etmek üzere bir göreve davet edeceğiz. Bunun için başlı başına genel merkezde bir siyasi tecrübe aktarımı birimi oluşturmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun konuşmasının öne çıkan bölümleri şu şekilde:

(Üç dönemciler) diye bir isim ürettiler, aynen geçmişte küskünler gibi. Bilmiyorlar ki iki dünyaya inanan insanların dönemi yoktur. İki cihana inanan insanların iki dönemi var. Bu dünyada yaptıkları, öbür dünyada verecekleri hesap. Başka üç dönem, beş dönem ayrımı yok.

Kumpas, tuzak kuranlar 24. Dönemde sakin durmadı. 17-25 Aralık kumpasıyla partimizi bölme çabaları bu dönemde yaşandı. Türkiye Cumhuriyetini durdurmak isteyenlerin maşalarına karşı da dimdik durdunuz.