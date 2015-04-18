T24 LogoT24 Logo
Politika

3 dönem engeline takılan milletvekillerinden yeni birim oluşturulacak

AKP Genel Başkanı Davutoğlu, aday gösterilmeyen milletvekillerinin parti içi hizmette değerlendirileceğini açıkladı

18 Nisan 2015 00:41

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu,  24. Dönem Milletvekilleri ve eşleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemekte bir konuşma yapan Davutoğlu, 3 dönem engeline takılan ve milletvekili adayı gösterilmeyen isimlerin parti içinde değerlendirileceğini ve bu isimler için yeni bir birim oluşturulacağını açıkladı.

3 dönem engeline takıldıkları için tekrar aday olamayan milletvekillerinin tecrübelerinden yararlanmak istediklerini söyleyen Davutoğlu, "Özellikle kıdem bakımından çok önemli görevler üstlenmiş üç dönemi bitiren dostlarımızı, arkadaşlarımızı, parti içi özellikle de yeni milletvekillerimizin oryantasyonu da dahil olmak üzere bir anlamda iç hizmet eğitimi gibi tecrübelerinden istifade etmek üzere bir göreve davet edeceğiz. Bunun için başlı başına genel merkezde bir siyasi tecrübe aktarımı birimi oluşturmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun konuşmasının öne çıkan bölümleri şu şekilde:

(Üç dönemciler) diye bir isim ürettiler, aynen geçmişte küskünler gibi. Bilmiyorlar ki iki dünyaya inanan insanların dönemi yoktur. İki cihana inanan insanların iki dönemi var. Bu dünyada yaptıkları, öbür dünyada verecekleri hesap. Başka üç dönem, beş dönem ayrımı yok.

Kumpas, tuzak kuranlar 24. Dönemde sakin durmadı. 17-25 Aralık kumpasıyla partimizi bölme çabaları bu dönemde yaşandı. Türkiye Cumhuriyetini durdurmak isteyenlerin maşalarına karşı da dimdik durdunuz.  

ETİKETLER

ahmet davutoğluiç hizmeti 3 dönem engeli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24