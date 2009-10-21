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Sağlık

3 domuz gribi laboratuvarı açılacak

İstanbul, İzmir ve Adana'da Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi'ne bağlı, domuz gribi virüsünün analizini yapacak üç yeni laboratuvar açılacak.

21 Ekim 2009 03:00

İstanbul, İzmir ve Adana'da Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi'ne bağlı, domuz gribi virüsünün analizini yapacak üç yeni laboratuvar açılacak.

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Ertek, halen A(H1N1) virüsünün analizlerinin yapılabildiği, biri Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi (RSHM) bünyesinde diğeri de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde iki viroloji laboratuvarı bulunduğunu söyledi.

RSHM'nin kapasitesinin yılda 3-4 bin örneğe bakmak için yeterli olduğunu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin de yılda 2 bin örneğe bakabilecek kapasiteye sahip bulunduğunu anlatan Ertek, hem ulaşım kolaylığının sağlanması hem de kapasitenin artırılması açısından üç ilde daha RSHM müdürlüklerine bağlı laboratuvarların hizmete gireceğini bildirdi.

İstanbul, İzmir ve Adana'daki yeni laboratuvarların 1 Kasım'da faaliyete başlamasının planlandığını belirten Ertek, ''Bu laboratuvarlarda yedi ya da sekiz yakın çevre ilden gelen örnekler incelenebilecek. Ancak ulaşım imkanı açısından bu illere uzak olan yerlerden alınan örnekler yine hava yoluyla bize gönderilecek. Yeni laboratuvarlar merkezimizle bağlantılı olarak çalışacak'' diye konuştu.

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