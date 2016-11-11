3 DNA testine rağmen "Oğlum bu değil" diyen anne haklı çıktı; IŞİD'in Antep saldırısında ölen çocuğunu buldu!

Gaziantep'te IŞİD'in kına gecesine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden ancak ailesinin cesedine bir türlü ulaşamadığı 9 yaşındaki Ramazan Ayhan’ın cesedine kimliği belirlenemeyen bir kişinin gömülü olduğu mezarda ulaşıldı. Ramazan'a ait diye gösterilen ceset 3 kez DNA testinden yüzde 99,99'la geçti. Buna rağmen anne Emine Ayhan'a "Benim çocuğum değil, oğlumu tanımaz mıyım" dedi. Sonunda anne haklı çıktı, Ankara'dan gelen özel ekip Ramazan'ı Yeşilköy Mezarlığı’nda buldu.

20 Ağustos’taki IŞİD saldırısında Emine Ayhan üç çocuğunu kaybetti. İkisinin cesedini buldu ancak kendisine, 9 yaşındaki Ramazan’a ait diye gösterilen cesedi, cesedin ‘yüzde 99,99’ ihtimalle oğluna ait olduğunu yazan DNA testine rağmen teslim almadı. Bunun üzerine testler tekrarlandı, 3’ünde de aynı sonuç çıktı. Emine Ayhan, "O, Ramazan değil. Oğlumun el ve ayaklarında ameliyat izleri var. Benim oğlum olsa tanımaz mıyım” diyerek arayışını sürdürdü.

Bunun üzerine Ankara’dan Gaziantep’e giden özel ekip, patlamada hayatını kaybeden çocuklara ait olay yerinde çekilmiş fotoğrafları aileye gösterdi. Hürriyet'ten İdris Emen'in hbaerine göre, Anne Emine Ayhan ile amca Abdulcelil Ayhan, Ramazan’a ait bir fotoğrafı tespit etti. Yeşilköy Mezarlığı’nda, fotoğrafı bulunan ancak kimliği tespit edilemeyen kişinin bulunduğu mezar savcılık talimatıyla açıldı. Emine Ayhan, iki yıl önce el ve ayak parmaklarından ameliyat olan Ramazan’ın cesedini operasyon izlerinden tanıdı. Böylece 3 DNA testine rağmen 25 numaralı cesedin oğlu Ramazan’a ait olmadığını savunan anne haklı çıktı. Ramazan’ın amcası Abdulcelil Ayhan da "80 gün sonra hem cesetten hem de anne ve babadan alınan DNA örnekleri yine Adli Tıp Kurumu’na gönderildi” dedi.

Özel ekip çözdü

DNA raporlarına rağmen 25 numaralı cesedin oğlu Ramazan’a ait olmadığını iddia eden Emine Ayhan’ın dertlerini, 15 Ekim tarihinde duyurmuştu. Bunun üzerine Ankara’dan gelen özel bir ekip gerçeği ortaya çıkardı.

25 numara kime ait?

Baştan beri Ramazan’a ait olduğu iddia edilen 25 numaralı cesedin kime ait olduğu henüz bilinmiyor. Ramazan’ın amcası Abdulcelil Ayhan, "Bütün aileler cenazelerini aldı. Bizim dışımızda cesetlerini almayan aile kalmadı. Ceset, mahallede yaşayan Suriyelilerden bir çocuğa ait olabilir" dedi.