3 dilden açılım her telden açılış

T24 - 'Avrupalı İstanbul'a çokkültürlü kutlama... 'Kültür Başkenti' etkinlikleri 16 Ocak'ta başlıyor. Dev organizasyonun açılışını halk 'meydan'larda, protokol 'salon'da kutlayacak. Birçok Avrupalı devlet adamının katılacağı törene 'açılım' damga vuracak. Rojin Kürtçe şarkılar söyleyecek. Ermeni operacı Tavityan 'Sarı Gelin'i seslendirecek





İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti' projesi, 16 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da düzenlenecek dev bir organizasyonla başlıyor. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın başkanlığında profesyonel bir ekibin aylardır hazırlandığı projenin açılış töreni, 2009'a damgasını vuran 'açılım'ın yeni yılda da konuşulacağının habercisi gibi... Çünkü Haliç Kongre Merkezi'ndeki törende sahneye çıkacak isimler arasında Kürt şarkıcı Rojin ile Ermeni asıllı opera sanatçısı Kevork Tavityan da var. İşte İstanbul'un çokhalklı, çokkültürlü, çokrenkli dokusunu yansıtacak açılış gecesinin detayları:





İstanbul'un 'Kültür Başkent'liğine 'merhaba' dediği gece, ünlü sanatçılar Taksim Meydanı, Kadıköy, Sultanahmet ve Beylikdüzü'nde halk konserleri verecek. Protokol ise Haliç Kongre ve Kültür Merkezi'nde buluşacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Erdoğan'ın ev sahipliği yapacağı törene 5 bin seçkin konuk katılacak. Avrupa ülkelerinden çok sayıda devlet adamı Haliç'te olacak.





Gecede TRT Şeş'ten olaylı bir şekilde ayrılan Rojin, Kürtçe şarkılar seslendirecek. Başbakanlık İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansı tarafından açılışa davet edilen Ermeni operacı Tavityan ise Kubat ile düet yapacak. İki sanatçı Ermeni ve Türk kültürlerinin ortak mirası 'Sarı Gelin' adlı türküyü söyleyecekler.





SunuculuĞunu Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora'nın birlikte üstleneceği törende 'açılım yıldızları'nın yanı sıra birçok ünlü sanatçı da var. Taslak programa göre, Zuhal Olcay, Sertap Erener, Mazhar-Fuat-Özkan, Aysun Aslan, Bekir Ünlüataer, Fahir Atakoğlu, Cüneyt Türel, Fatih Erkoç, Yetkin Dikinciler, Dilek Türkan, Nazlı Deniz Boran, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu da sahneye çıkacak.





Tören kapsamında, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti'ni simgeleyen bir ses ve ışık gösterisi yapılacak. Saatler 20.10'u gösterdiğinde Haliç sahilinde başlayacak olan gösteriyi Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan ve Avrupa ülkelerinden gelen konuklar birlikte izleyecekler.





Rojin'den 'ŞEŞ'mediler!





Mardinli bir baba ile Suriyeli bir annenin kızı olan Rojin, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun. 35 yaşındaki Kürt şarkıcı 2000 yılında 'Ya Hep Ya Hiç' adlı ilk albümünü çıkardı. 2003 yılında Doğu Beyazıt Festivali'nde Kürtçe şarkı söylediği için hakkında dava açıldı, beraat etti. Rojin, 'açılım' sürecinde TRT'nin Kürtçe Kanalı TRT-Şeş'te 'Rojinname' adıyla sabah programı yapmaya başladı. Ancak 4 ay sonra, TRT yönetimini 'baskıcı' olmakla ve 'programın içini boşaltmakla' suçlayarak istifa etti.





İstanbul Ermenisi operacı



1968'de İstanbul'da doğdu.

MİMAR Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı'nın opera bölümünden 1993'te lisans ve 1996'da yüksek lisans dereceleri alarak mezun oldu.

1996'da profesyonel opera kariyerine başladı. İlk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi CRR Konser Salonu Operası'nda roller aldı.

1998'de İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin açmış olduğu sınavı kazanarak kurumun solist kadrosuna katıldı.

Sertab Erener'in 'Vurulduk' isimli şarkısına vokal yaptı.

Acappella Grup 34 Korosu'nun 4. şefi...

2008'de kurulan Opera Oda Korosu'nun da şefliğini yürütüyor. Halen çalışmalarına İstanbul Devlet Operası'nda solist sanatçı olarak devam ediyor.





Davetiye 850 gram ağırlığında boyu 61, eni 37 santimetre!





Açılış için hazırlanan davetiyeler de bir hayli dikkat çekici! İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, tören için iki farklı davetiye hazırladı. Protokole ve Avrupa'dan katılacak konuklara gönderilen davetiyenin ebatları Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek cinsten: Boyu 61, genişliği ise 37 santim uzunluğunda. 3 milimetre kalınlığında özel kartondan yapılan davetiyenin ağırlığı 850 gram. Mega davetiyenin üzerindeki 'mum damga' da bir başka ilginç özellik. Davetiyenin sınırlı sayıda hazırlandığını söyleyen yetkililer, 'Bir özelliği de, çerçeve olarak da kullanılabilir olması. İçinde yer alan İstanbul'u gösteren fotoğrafı da özellikle seçtik. Bu fotoğraf, kabının içerisinde sergilenebileceği gibi duvarları da süsleyebilir. Bu nedenle davetiyeler büyük ebatta basıldı' dedi.



Bir meydanda ateş bir meydanda ney!





Protokol Haliç'te eğlenirken, İstanbullular da meydanlarda olacak. Tarkan, Taksim Meydanı'ndaki konserde sevenleriyle buluşacak. Taksim'de ayrıca 'Ateş Show' adlı bir etkinlik düzenlenecek. Kadıköylüler 'balon' gösterisi ve Mor ve Ötesi'nin şarkılarıyla coşacak. Gecenin en renkli meydanı ise Sultanahmet... 3 imparatorluğun beşiğinde Mehter Takımı ile Mercan Dede buluşacak. Beylikdüzü'nde Şaman Dans Grubu gösterisi yapılacak. Nil Karaibrahimgil, Kıraç ve Zara'nın ise konser mekanları ise henüz belli olmadı.