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Yaşam

3 dev uzay gemisi dünyaya yaklaşıyor...

Dünya dışı akıllı yaşama dair izler arayan organizasyon, inanılmaz bir rapor yayınladı

28 Aralık 2010 02:00

T24 - Dünya dışı akıllı yaşama dair izler arayan organizasyon, inanılmaz bir rapor yayınladı.

İnanılmaz iddia!

Özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren sıklıkla karşılaştığımız UFO olaylarının artık gözardı edilemeyeceğini savunanların sayısı gün geçtikçe artarken, bu konuda ortalığı çok karıştıran bir iddia gündeme oturdu.

Rus Pravda gazetesinin haberine göre, SETI (Dünya Dışı Akıllı Yaşam Arama) adlı organizasyonun yayınladığı rapora göre, gezegenimize yaklaşmakta olan üç devasa uzay gemisi bulunuyor. En büyüklerinin 240 kilometre genişliğinde olduğu vurgulanan gemilerin şu anda Plüton'un yörüngesinin dışında olduğu söyleniyor.

SETI'de yer alan araştırmacılar, Alaska'daki HAARP araştırma sistemi ile farkedildiği açıklanan objelerin, dünya dışı uzay gemileri olduğundan eminler.

Gemilerin, Mars'ın yörüngesine ulaşmasıyla normal teleskoplarla izlenebilmelerinin de mümkün olduğunu söyleyen araştırmacılar, gemilerin 2012 yılı Aralık ayında Dünya'ya ulaşacağını iddia ediyorlar.

Bu tarihin, dünyanın sonunu ilan ettiği öne sürülen Maya takviminin son günü olan 21 Aralık 2012 ile örtüşmesi de komplo teorilerini güçlendiriyor.

Kimileri dünyayı hedef alan üç uzay gemisinin 2012 yılında insanoğluna "saldıracağından" eminken, astronomlar SETI araştırmacılarının "istekleriyle", "gerçeği" birbirine karıştırdığını düşünüyorlar. Astronomlar, SETI'nin uzayı gözlemleme projesinin elli yıldır bir sonuca ulaşamadığına dikkat çekiyorlar.

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