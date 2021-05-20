3. dalgada kayıp 58 milyar lirayı buldu; yeme-içme sektöründe işletmelerin yüzde 25'i iflas sürecinde

Kademeli normalleşmede beklediği açılış kararını alamayan yeme içme sektöründe 4 işletmeden 1'i iflas noktasına geldi.

2019 yılında 135 milyar TL'lik ciro elde eden sektörün 17 Mayıs itibarıyla ciro kaybı kümülatif olarak 53.1 milyar TL'ye ulaştı. Sektörle birlikte büyük bir gelir kaybı yaşayan çalışanların esas geçim kaynağı olan bahşişlerinde de 4,2 milyar TL'lik bir kayıp söz konusu.

Sözcü gazetesinden Sayime Başçı'nın haberine göre, sektörün 1 Haziran itibarıyla açılması durumunda yılın ikinci yarısına 58 milyar TL'lik bir ciro kaybı ile başlaması tahmin edilirken, Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer, hemen bugün ilan edilecek bir açılış kararının sektöre can suyu olacağını vurguladı.

“Halen 1 Haziran'dan sonrası için önümüzde net bir tablo yok. Bu da sektörü daha da içinden çıkılmaz bir duruma sürüklüyor” ifadelerini kullanan Demirer, sadece yüzde 5'lik paket servis geliri ile sektörün ilerlemesinin mümkün olmadığının altını çizdi.

Demirer şöyle devam etti:

“Ön tedarik siparişleri oluşturulmuştu. Sektörde sadece gel-al ve paket hizmetinin verilebilecek olması işimizin bir alternatifi ya da kurtuluşu değildir ve toplam sektör cirosunun yüzde 5'ini geçmemektedir. Bugüne kadar verilen kısmi destekler sektörümüzün ayakta kalması için çok zayıf kaldı. Zaten yaptığımız araştırmalar sektöre yatırım yapmış işletmelerin yüzde 25'inin iflas sürecinde olduğu yönünde.”