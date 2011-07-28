3 çocuktan sonra hâlâ formda

T24 - Thomas Beatie doğumdan sonra her hamilenin hayalini kurduğu gibi hamilelik kilolarını verdi ve eski formuna kavuştu.







Arizona’da karısı Nancy ile yaşayan Thomas Beatie, cinsiyet değiştirip erkek olarak ve ardından 3 kez doğum yaparak herkesin ilgisini çekmişti.



Cinsiyet değiştirme operasyonunun ardından evlenen ancak çocuklarını yine kendisi doğurmayı tercih eden dünyanın ilk erkek annesi, karısı Nancy ile büyük bir aile olma rüyalarını gerçeğe dönüştürdü.



37 yaşındaki Beatie, doğumun ardından erkek fiziği ve kas yapısı kazanabilmek için tekrar testesteron almaya başladı. Bu süreçte hamilelik kilolarından da kurtuldu ve eski formuna kavuştu.



Çiftin 3 yaşında Susan adında bir kızları, Eylül ayında 2 yaşına basacak Austin ve 1 yaşında Jensen adlı oğulları bulunuyor.



