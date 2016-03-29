"3 çocuktan 1'i mahkûmlar kadar dışarıyı görmüyor"

Uluslararası bir temizlik şirketinin Türkiye dahil 10 ülkede yaptığı anket çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Martta tamamlanan ankette yaşları 5-12 arasında değişen 12 bin çocuğun ailesine sorular yöneltildi. Sonuçlara göre, İngiltere’deki çocukların üçte biri dışarıda 30 dakikadan az oynuyor. Yine araştırmaya göre, İngiltere’deki çocukların beşte biri dışarıda oynamak için hiçbir girişimde bulunmuyor.

Habertürk’te yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler’in “mahkûmlar için minimum standartlar” ilkelerine göre ise, 1 mahkûmun günde en az 1 saat açık havada egzersiz yapması gerekiyor. Anket sonuçları çocukların, mahkûmlardan daha az dışarıya çıktığını ortaya koydu. ABD’nin Indiana Eyaleti’nde bulunan bir hapishaneye giden araştırmacılar, bulgularını mahkûmlarla da paylaştı. Çocukların kendilerinden daha az dışarı çıkmasını mahkûmlar “depresyon verici” olarak yorumladı.

Türkiye de var

Araştırma yapılan 10 ülke şöyle: ABD, İngiltere, Brezilya, Türkiye, Portekiz, K.Afrika, Vietnam, Çin, Endonezya ve Hindistan.

‘Araştırma daha çok Türkiye’yi tasvir ediyor’

Prof. Dr. Hasan Şimşek (Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı): Araştırmayı yapanlara teşekkür etmek gerek. Bu bilgiler daha çok Türkiye’yi tasvir ediyor. Vahşi bir sınav sistemi var burada.

6 yaşında sınavlara başlıyorlar, 22-23 yaşlarında yine sınava giriyorlar. Tamamen sınava endeksli bir yapıda, dershane ve okul arasında yaşıyor çocuklar. Türkiye’de, özellikle metropollerde çocuklar 30 dakikadan da az dışarı çıkıyor.

'‘Yeni hapishanenin adı ev’'

Cihat Şener (Eğitim Uzmanı): Bizde de kentte yaşayan çocuklarda böyle bir durum olabilir. Dışarıyı çok az görüyorlar. Kentli çocuğa üzülmemiz gerekiyor, oynayacak yerleri yok. Türkiye’nin mahkûmları çocuklar. Kişisel, zihinsel gelişimlerini tamamlayamadan büyüyorlar. İçe kapalı bireyler olurlar. Artık yeni hapishanelerin adına ev diyoruz biz.