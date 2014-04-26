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3 çocuk annesi kadın, yatağında boğazı kesilmiş halde bulundu

Eşini boğazı kesilmiş halde yatakta ölü bulunca, acısına dayanamayarak uyuşturucu hap alıp bileğini kestiğini söyleyen Mustafa K., çelişkili ifade verince gözaltına alındı

26 Nisan 2014 18:42

Gaziantep'te, 3 çocuk annesi 27 yaşındaki Semiha K., yatağında boğazı kesilmiş halde eşi tarafından ölü bulundu. Eşinin ölüm acısına dayanamadığı için uyuşturucu hap alıp bileğini kestiğini söyleyen 35 yaşındaki Mustafa K., çelişkili ifadesi üzerine gözaltına alındı.

Eyyüp Burgun’un Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Mustafa K., 112 Acil Servis ile 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak eşi Semiha'nın intihar ettiğini ihbar edip, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde boğazı kesilmiş genç kadının öldüğünü, Mustafa K.'nın ise sol bileğinde kesik olduğunu belirledi. Polisler tarafından yapılan incelemenin ardından Semiha K.'nın cesedi, otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderildi. İntihar ettiğini öne süren eşinin ölümüne dayanamadığını iddia ederek bileğini kestiğini söyleyen Mustafa K. ise tedavi için Dr. Ersin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

 

'Çocuklar korkmasın diye kanlı elbiseleri değiştirdim’

 

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Mustafa K., verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle polis tarafından gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Mustafa K. ilk ifadesinde, "Çocuklarım alt katta oturan babamın evinde kaldı. Gece yarısı uyandığımda eşimin boğazını keserek intihar ettiğini gördüm. Ben de çocuklar gelip görebilir, korkmasınlar diye eşimin kıyafetlerini değiştirip, üzerindeki kanı temizledim. Sonra birkaç tane uyuşturucu hap içtim. Eşimin ölüm acısına dayanamayarak bileğimi kestim. Sonra da telefonla ambulans ve polisi arayarak bilgi verdim" dedi. Hastanede alınan sağlık raporunda kanında alkol ve uyuşturucu izlerine rastlanan Mustafa K. sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
 

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