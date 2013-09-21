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Politika

'3 çocuk' AKP'nin sloganı oluyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar İl Başkanları toplantısında genç nüfusun önemi ve çok çocuk konulu bir brifing verdi

21 Eylül 2013 15:02

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "En az üç çocuk" söylemi AKP'nin seçim sloganı oluyor. AKP il teşkilatları yerel seçim sürecinde seçmenin dikkatini "Yaşlı nüfus" riskine çekecek.
 
Türkiye'nin gelecekte yaşlı nüfus sıkıntısı yaşayabileceğini savunan Hotar, bunun için AKP hükümetinin çalışan kadına doğum izninin artırılması, çocuk başına teşvik verilmesi, bir yaşın altında olan kadınlara çalıştıkları işyerinde gece nöbeti yazılmaması gibi düzenlemeleri uygulamaya koymakta olduğunu anlattı.
 
AKP, il başkanları aracılığıyla yerel seçim sürecinde üç çocuk konusunu gündemde tutacak.
 
Teşkilatlara dağıtılan dokümanlarda Türkiye'nin on beş yıl içerisinde nüfus artışının durması ve Batı Avrupa ülkeleri benzeri nüfus yaşlanması riski bulunduğu rakamlarla anlatılıyor.
 
Ayrıca hükümetin önümüzdeki süreçte çok çocuğun yanında evliliği de teşvik etmek için yasal evlilik yardımlarının önemli oranda artırılması üzerinde çalıştığı da vurgulanacak.

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