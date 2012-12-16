3 çocuğunu susturamayan baba polis çağırdı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde, ağlayan üç çocuğunu susturamayan baba, polisten yardım istedi.

Polisin verdiği bilgiye göre, 31 yaşındaki baba, eşinin gezmeye çıkması üzerine 5 aylık ikizlerine ve 2 yaşındaki diğer çocuğuna bakıyordu.

Polisin verdiği bilgiye göre 31 yaşındaki baba, eşinin gezmeye çıkması üzerine 5 aylık ikizlerine ve 2 yaşındaki diğer çocuğuna bakıyordu.

Saat 01.00 sıralarında ağlamaya başlayan çocukları sakinleştiremeyen ve eşine de ulaşamayan baba, polisi aradı.

Polisler, 3 çocuk babasına tavsiyede bulunduktan sonra, olay yerinden ayrıldı.