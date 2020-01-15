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3 çocuğuna cinsel istismarda bulunmakla suçlanana baba tutuklandı

Baba Ü.T.T. hakkındaki iddiaları reddetti

15 Ocak 2020 08:59

Ümraniye’de Ü.T.T. isimli kişi 7, 8, 9 yaşlarındaki 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ise tamamlandı. İddianamede sanık babanın “Zincirleme şekilde çocuk istismarı ve zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından cezalandırılması istendi.

Gözaltına alınan baba tutuklandı. Baba Ü.T.T. hakkındaki iddiaları reddetti.

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