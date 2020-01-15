3 çocuğuna cinsel istismarda bulunmakla suçlanana baba tutuklandı

Ümraniye’de Ü.T.T. isimli kişi 7, 8, 9 yaşlarındaki 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ise tamamlandı. İddianamede sanık babanın “Zincirleme şekilde çocuk istismarı ve zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından cezalandırılması istendi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre Ü.T.T. isimli sanık baba 12 yıldır C.S. isimli kadınla beraber yaşıyorlardı. Çift 3 kız çocuk sahibiydi. Aynı evde kendileriyle beraber yatılı kalan bir de bakıcıları bulunuyordu. Bir gün bakıcı anne C.S.’ye, baba Ü.T.T.’nin çocuklarla oyun oynarken bazı uygunsuz davranışlarını gördüğünü aktardı. Bunun üzerine anne C.S. çocuklarının odasına gitti. Ü.T.T.’yi çocuğunun yatağında gördü. Çocuğunun aşırı korktuğunu fark eden anne C.S., baba Ü.T.T. ile tartışmaya başladı. Çocuklar korkudan annelerine bir şey anlatamadı. Bu olay üzerine C.S. çocuklarını alarak evi terk etti. Çocuklar ise evden ayrılınca yaşadıklarını önce annelerine, daha sonra ise kollukta verdikleri ifadelerinde anlattı.