-3 ÇOCUĞUN KATİL ZANLISI ANKARA'DA YARGILANACAK KAYSERİ (A.A) - 15.07.2011 - Kayseri'de Ramazan Bayramı'nda şeker toplarken kaybolan 3 çocuğu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Uğur Veli Gülışık hakkında açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledildi. Kayseri'nin Talas ilçesinde, 21 Eylül 2009'da Ramazan Bayramı'nın 2. gününde şeker toplamak için evlerinden çıkan ve geri dönmeyen 9 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin, 6 yaşındaki kardeşi Dilruba Tekin ile aynı mahalleden arkadaşları 11 yaşındaki Türkan Ay'ın katil zanlısı Uğur Veli Gülışık'ın yargılandığı Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi, güvenlik gerekçesiyle dava dosyasının nakledilmesine karar verdi. Katil zanlısının eylemlerini işleyiş şeklinin ve olayın medya aracılığıyla toplum üzerinde infial yaratmasının hatırlatıldığı mahkeme kararında, zanlının cezaevinden adliyeye götürülüp getirilmesi sırasında saldırıya uğraması veya kamu güvenliğini ihlal edecek olayların çıkması ihtimali nedeniyle Yargıtay 5. Dairesinin görüşü ve Adalet Bakanlığının isteğiyle davanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde nakledilmesine karar verildiği belirtildi. -OLAYIN GEÇMİŞİ- Kayseri'nin Talas ilçesinde, 21 Eylül 2009'da Ramazan Bayramının 2. günü şeker toplamak için evlerinden çıkan ve geri dönmeyen 9 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin, 6 yaşındaki kardeşi Dilruba Tekin ile aynı mahalleden arkadaşları 11 yaşındaki Türkan Ay'ı öldürüp cesetlerini Yozgat'ın Çayıralan ilçesi yakınlarında gömdüğü belirlenen Uğur Veli Gülışık, yaklaşık 1,5 yıl sonra yakalanarak tutuklanmıştı. Gülışık, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile ayrıca hürriyeti yoksun bırakma ve cinsel istismar suçlarından toplam 85,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. İddianamede, işlediği suçu itiraf ettiği belirtilen Gülışık, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, suçlamaları reddetmişti.