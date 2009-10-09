3 çocuğa tecavüzle suçlanan sapığa 53 yıl hapis

ADAPAZARI'nda, bir yıl önce 2'si erkek 1'i kız, 3 kardeşe tecavüz emekle suçlanan tutuklu sanık 49 yaşındaki Selahattin İşçimen, toplam 53 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Olay, geçen yıl Adapazarı Kazımpaşa Beldesi'nde ortaya çıktı. 14 yaşındaki A.A., emekli işçi Selahattin İşçimen'in bahçesine giren 7 ve 9 yaşındaki iki kardeşinin uzun süre geri gelmemesi üzerine o da bahçeye girdi. Burada iki kardeşi ile emekli işçiyi çıplak halde gördü. Selahattin İşçimen, A.A.'yı da kolundan çekip zorla çadıra soktu ve tecavüze kalkıştı. Başaramayınca, onları öldürmekle tehdit edip bıraktı. Çocuklar ise eve gittiklerinde durumu annelerine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Selahattin İşçimen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bugünkü karar duruşmasında, Selahattin İşçimen ile tarafların avukatları hazır bulundu. ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, hürriyetten yoksun bırakma’ suçlarından yargılanan ve suçlamaları kabul etmeyen Selahattin İşçimen, dördüncü celsede 3 kardeşe ayrı ayrı cinsel istismardan toplam 53 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.



