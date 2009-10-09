T24 LogoT24 Logo
Yaşam

3 çocuğa tecavüzle suçlanan sapığa 53 yıl hapis

09 Ekim 2009 20:05

ADAPAZARI'nda, bir yıl önce 2'si erkek 1'i kız, 3 kardeşe tecavüz emekle suçlanan tutuklu sanık 49 yaşındaki Selahattin İşçimen, toplam 53 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl Adapazarı Kazımpaşa Beldesi'nde ortaya çıktı. 14 yaşındaki A.A., emekli işçi Selahattin İşçimen'in bahçesine giren 7 ve 9 yaşındaki iki kardeşinin uzun süre geri gelmemesi üzerine o da bahçeye girdi. Burada iki kardeşi ile emekli işçiyi çıplak halde gördü. Selahattin İşçimen, A.A.'yı da kolundan çekip zorla çadıra soktu ve tecavüze kalkıştı. Başaramayınca, onları öldürmekle tehdit edip bıraktı. Çocuklar ise eve gittiklerinde durumu annelerine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Selahattin İşçimen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bugünkü karar duruşmasında, Selahattin İşçimen ile tarafların avukatları hazır bulundu. ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, hürriyetten yoksun bırakma’ suçlarından yargılanan ve suçlamaları kabul etmeyen Selahattin İşçimen, dördüncü celsede 3 kardeşe ayrı ayrı cinsel istismardan toplam 53 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24