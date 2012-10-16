3 cihaza tek klavye!

Logitech, Windows 8 destekli yeni klavyesi Bluetooth Illuminated Keyboard K810‘u duyurdu. Windows, iOS ve Android gibi platformlarla uyumlu olan ve platformlar arası kolay geçiş sağlayan Bluetooth’lu klavye aynı anda üç cihaza bağlanabiliyor.

Telefon, tablet ve bilgisayarınıza tanıtacağınız Bluetooth klavyeniz ile bir cihazdan diğerine kolayca geçiş sağlamanız mümkün. Kullanıcılar tek bir tuş ile bu cihazlar arasında geçiş yapabiliyor. İnce ve şık bir tasarımı bir arada sunan klavye, alüminyum gövdesiyle de dikkat çekiyor.

Klavyenin sahip olduğu otomatik aydınlatma özelliği ise loş ortamlarda tuş takımlarını parlak ve kolay okunmasını sağlıyor. Logitech’in yeni klavyesinde yakınlık algılama sensörü de bulunuyor. Bu özellik sayesine kullanıcılar elini klavyeye yaklaştırdığında, klavyenin aydınlatması otomatik olarak açılıyor ve ortamdaki ışığın miktarına göre otomatik olarak ayarlanıyor.

Kullanıcılar klavyeyi USB kablo ile şarj edebiliyor ve 10 gün süreyle kullanabiliyor. Kullanıcılar On/Off tuşu ve pil durum göstergesiyle de şarj seviyesini kontrol edebiliyor. 290 x 128 x 14 mm boyutlara ve yaklaşık 340 gram ağırlığa sahip klavyenin satış fiyatı ise yaklaşık 100 euro.