3 büyüklerin transfer durağı Premier Lig 

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle giren Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe transfer sezonunu durgun geçirirken, kadrolarına kattığı ve katmak istedikleri oyuncuların ağırlıklı olarak yer aldığı yer Premier Lig oldu.

SARI LACİVERTLİLERE İNGİLETERE\'DEN 2 TAKVİYE

Yeni yönetimi ve yeni teknik heyeti ile büyük bir değişim yaşayan Fenerbahçe, kadrosuna kattığı genç oyuncuların yanı sıra Premier Lig\'de boy gösteren iki önemli isimle kadrosunu güçlendirdi. Sarı-Lacivertli kulüp, Swansea City ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya vararak kadrosuna kattığı Ganalı futbolcu Andre Ayew, West Ham United ve Swansea City formalarıyla toplamda 89 Premier Lig maçında 21 gol atarken 12 golün de hazırlayıcısı oldu. Fenerbahçe sezon sonunda 15 milyon Euro opsiyonunu ödeyerek Ayew\'i kadrosuna katma hakkı da bulunuyor.

Fenerbahçe\'nin hücum hattına kattığı bir diğer Premier Lig patentli isim ise Cezayirli forvet Islam Slimani. 2016 yılında adım attığı Premier Lig\'de Leicester City forasıyla toplamda 35 maça çıkan Slimani, 8 kez gol sevinci yaşadı. 5 golün de asistini yapan Slimani geçen sezonun 2\'nci yarısında kiralık olarak katıldığı Newcastle United\'ta da 4 kez forma giydi ancak sadece 1 asist yaptı.

GALATASARAY\'A UÇAN NİJERYALI

Sarı-Kırmızılı ekibe, Everton\'dan katılan 21 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, 2017 yılında Belçika temsilcisi Eupen\'de gösterdiği performansla Premier Lig\'e adım attı. Eupen formasıyla attığı 60 golle dikkatleri üzerine çekerken, 30 asistlik de katkı verdi. Geçen sezonu da Anderlecht\'de 19 gol 9 asistle geçiren Nijeryalı futbolcu bu sezon da Galatasaray\'ın başarısı için ter dökecek.

BEŞİKTAŞ\'A TECRÜBELİ İSİM CHADLI

Umut Nayir, Güven Yalçın, Dorukhan Toköz ve Enzo Roco transferiyle yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla giren ve özellikle hücum oyuncusu transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş\'ta transferi en olası isim West Bromwich Albion\'ın Belçikalı yıldızı Nacer Chadli. 5 sezondur Premier Lig\'de forma giyen Chadli, 3 sezon Tottenham Hotspur, 2 sezon ise West Bromwich Albion forması giydi. 124 Premier Lig karşılaşmasında boy gösteren Belçikalı oyuncu 21 gol atarken 15 golün de hazırlayıcısı oldu. Sol kanat başta olmak üzere hücum hattının tüm bölgelerinde forma giyen Chadli\'nin sözleşmesi İngiliz ekibiyle 2020 sezonunda tamamlanıyor.

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