3 büyükler en golcülerini gönderdi

Gol kralı Gomis, Al Hilal\'de

Giuliano da Suudi Arabistan\'ın yolunu tuttu

Beşiktaş\'ta Talisca rüyası sona erdi

İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'de 2018-2019 sezonu start alırken; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş en golcü oyuncularıyla yollarını ayırarak önemli gol ayaklarından mahrum kaldı.

2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nda takımları adına en çok gol üreten isimler olan Bafetimbi Gomis (Galatasaray), Anderson Talisca (Beşiktaş) ve Giuliano Victor de Paula (Fenerbahçe), bu transfer döneminde takımları ile yollarını ayırarak yeni takımlarının formalarını sırtlarına geçirdiler.

GOL KRALI GOMIS, AL HİLAL\'DE

Geçen sezonun başında Galatasaray\'a transfer olan Fransız yıldız Bafetimbi Gomis, ligde attığı 29 gol ile takımının ve Süper Lig\'in en golcü oyuncusu olmuş ve takımını şampiyonluğa taşıyan isimlerden olmuştu. Sarı kırmızılı kulüpte gösterdiği performansla kulübün tarihine adını altın harflerle yazdıran Gomis, attığı goller ile de Süper Lig tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncu olmayı da başarmıştı.

GIULIANO DA SUUDİ ARABİSTAN\'IN YOLUNU TUTTU

Fenerbahçe\'nin Brezilyalı 10 numarası Giuliano da Gomis ile kader ortağı oldu. Yıldız oyuncu, Bafetimbi Gomis\'in transfer olduğu Al Hilal\'in şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Al Nasr\'a transfer olarak kulübünün kasasına ciddi bir miktar girmesini sağladı. Giuliano, geçen sezon Spor Toto Süper Lig\'de 14 gol kaydederek, Fenerbahçe\'nin en golcü oyuncusu olmayı başarmıştı. Giuliano attığı 14 golün yanı sıra, 5 de asist yapmıştı.

BEŞİKTAŞ\'TA TALISCA RÜYASI SONA ERDİ

Beşiktaş\'ın Portekiz\'in Benfica takımından 2 yıllığına kiraladığı Anderson Talisca da Türkiye ile yollarını ayıran bir başka yıldız oyuncu oldu. Talisca geçen sezon Spor Toto Süper Lig\'de imza attığı 14 gol ve 7 asistlik performansıyla, takımının en skorer oyuncusu olmayı başarmıştı. Talisca kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Beşiktaş ile yollarını ayırarak Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande\'nin yolunu tutmuştu.

YERLERİ DOLACAK MI?

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş geçen sezon en çok gol üreten oyuncuları ile yollarını ayırırken, henüz bu oyuncuların yerlerini doldurabilmiş değil. Beşiktaş, Anderson Talisca\'dan boşalan 10 numara görevi için henüz bir hamle yapamazken, Galatasaray ve Fenerbahçe\'nin de Gomis ve Giuliano\'nun yerine kimi alacağı büyük merak konusu. 31 Ağustos\'ta sona erecek transfer döneminde bir hafta süreleri kalan ekipler, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.