3 büyük depremin meydana geldiği Yeni Zelanda'da tsunami tehdit seviyesi düşürüldü, insanların evlerine dönmesine izin verildi

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Yeni Zelanda'da dün meydana gelen 3 büyük depremden sonra tsunami uyarısı nedeniyle evlerini boşaltmak zorunda kalan binlerce kişinin evlerine dönmesine izin verildi.

Yeni Zelanda Doğal Afet Yönetim Kurumu(NEMA), yerel saat ile öğlen 1 sularında "en büyük dalgaların geçtiğini ve plajlar ile okyanustan uzak durdukları sürece insanların evlerine dönebileceklerini" bildirdi.

NEMA, tsunaminin tehdit seviyesini de düşündüklerini ve artık karanın plajlar dışında güvenli olduğunu açıkladı.

Dün yeni Zelanda'da önce 7.3, ardından 7.4 ve son olarak da 8.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ülkenin doğusunda meydana gelen büyük depremlerin merkezine en yakın kasaba 35 bin nüfuslu Gisborne'du. Ülkenin doğusundaki birçok bölgede insanların tsunami tehditi nedeniyle okyanustan olabildiğince uzaklaşması istendi.