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Sağlık

3 boyutlu yazıcıdan damar çıktı!

Organ yetmezliği çeken hastalar, yıllarca gönüllülerin organ bağışlamasını beklemek yerine bir yazıcının başına geçip yeni organının yapılış&

18 Eylül 2011 03:00

T24 - Organ yetmezliği çeken hastalar, yıllarca gönüllülerin organ bağışlamasını beklemek yerine bir yazıcının başına geçip yeni organının yapılışını izleyebilecek.


Bir bilimkurgu filmi senaryosu gibi görünse de bu yakın gelecekte mümkün olabilecek. Üstelik  bunun ilk adımı Almanya’da atıldı. Fraunhofer Enstitüsü uzmanları 3 boyutlu yazıcıları kullanarak ilk yapay damarı üretmeyi başardı.


Gelecek ay Almanya’daki Bioteknik Fuarı’nda kamuoyuna tanıtılacak “Multifoton Polimerizayson” adı verilen teknikte, 3D yazıcılara ‘mürekkep’ yerine yarı plastik yarı biyomolekül özel bir madde veriliyor.


Yazıcı, verilen ölçü ve şekillere uyararak milimetrik boyutlarda yapay damarlar üretiyor. Damarın iç yüzeyini kaplayan biyomoleküller sayesinde insan dokusuna uyumlu hale geliyor, vücudun yapay damarı kabul etmemesi böylece engelleniyor.


Alman uzmanlar bu tekniğin geliştirilmesi halinde bütün ihtiyaç duyulan organların 3D yazıcılarda üretilebileceğine inanıyorlar.


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