3 boyutlu TV geliyor

İngiliz Sky televizyonu, sinemalarda uzun yıllardır kullanılan 3 boyutlu film özelliğini televizyonlara taşıyacak.
Kanal yetkilileri, düzenledikleri basın toplantısında gazetecilere 3 boyutlu yayın örneklerini izletti.
Programın test yayınlarına başladıklarını bildiren yetkililer, yüksek
çözünürlülük (HD) özelliğine sahip televizyon ve özel gözlükler
aracılığıyla izleyicilerinin evlerine 3 boyutlu görüntü aktarımına
yakın gelecekte başlayacaklarını söyledi.
Yeni yayınlara uyumlu televizyon modellerinin Ocak ayında Las Vegas'ta
düzenlenecek Tüketici Elektronik Fuarı'nda tanıtılacağını belirten
yetkililer, şu an sadece Uzakdoğu pazarında bulunan bu ürünlerin yakın
zamanda Avrupa pazarında da yaygınlaşmasını amaçladıklarını belirtiyor.
Nasıl çalışacak?
Uzmanlar, 2 ayrı açıdan çekilecek görüntülerin üstüste yerleştirilerek
yayınlanacağını, televizyonları başında özel gözlükler takan
izleyicilerin de bu görüntüleri 3 boyutluymuş gibi göreceklerini
kaydediyor.