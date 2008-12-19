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Bilim / Teknoloji

3 boyutlu TV geliyor

İngiliz Sky televizyonu, sinemalarda uzun yıllardır kullanılan 3 boyutlu film özelliğini televizyonlara taşıyacak

19 Aralık 2008 02:00

İngiliz Sky televizyonu, sinemalarda uzun yıllardır kullanılan 3 boyutlu film özelliğini televizyonlara taşıyacak. Kanal yetkilileri, düzenledikleri basın toplantısında gazetecilere 3 boyutlu yayın örneklerini izletti.

Programın test yayınlarına başladıklarını bildiren yetkililer, yüksek çözünürlülük (HD) özelliğine sahip televizyon ve özel gözlükler aracılığıyla izleyicilerinin evlerine 3 boyutlu görüntü aktarımına yakın gelecekte başlayacaklarını söyledi.

Yeni yayınlara uyumlu televizyon modellerinin Ocak ayında Las Vegas'ta düzenlenecek Tüketici Elektronik Fuarı'nda tanıtılacağını belirten yetkililer, şu an sadece Uzakdoğu pazarında bulunan bu ürünlerin yakın zamanda Avrupa pazarında da yaygınlaşmasını amaçladıklarını belirtiyor.

Nasıl çalışacak?

Uzmanlar, 2 ayrı açıdan çekilecek görüntülerin üstüste yerleştirilerek yayınlanacağını, televizyonları başında özel gözlükler takan izleyicilerin de bu görüntüleri 3 boyutluymuş gibi göreceklerini kaydediyor.

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