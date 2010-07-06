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Kültür-Sanat

3 boyutlu 'Titanik' geliyor

Mart ayında dünyayı kasıp kavuran 'Avatar'ın yönetmeni James Cameron şimdi de bir başka 'dev' filmi 'Titanik'i 3D’ye aktarıyor.

06 Temmuz 2010 03:00

T24- ABD'li ünlü yönetmen James Cameron Mart ayında gösterime giren "Avatar"ın kazandığı başarının ardından 'Titanik'i 3D'ye çevirmek için kolları sıvadı.


1997 tarihli filmde Rose rolünde yer alan Gloria Stuart’ın 100’ncü doğumgünüyle ilgili Los Angeles Times’ta yayınlanan yazıda Cameron’un 1997’de gişe rekorları kıran filmin 3D versiyonunu Nisan 2012'de, yani Titanik faciasının 100'ncü yıl dönümünde tamamlamayı amaçladığına yer veriliyor.


Haberde ayrıca, James Cameron’un film yapımı konusunda ne kadar titiz olduğuna ve yine geçtiğimiz aylarda gösterimde olan Titanların Savaşı filmi gibi aceleye getirmemesi gerektiği aksi takdirde başarısız bir sonuç alabileceği belirtiliyor.


Film süresi çok uzun olduğu için bütün filmin 3D’ye aktarılmayacağı da belirtiliyor.


11 dalda Oscar ödülü kazanan 'Titanik', Avatar'a kadar tüm zamanların en fazla ödül alan filmi unvanını da elinde bulunduruyordu.

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