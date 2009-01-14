3 boyutlu filmini kendin yap!

Çok yakında 3 boyutlu filmler büyük bütçeli film stüdyolarının tek yayın alanı olacak. Bazı firmaların geliştirdiği cihazlarla artık ev kullanıcıları da evde 3 boyutlu film yapabilecek.



Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak tanımlanan Consumer Electronics Show (CES)'te 2 firma ev kullanıcıların kendi 3 boyutlu filmlerini yapmanın ve bunu sevdikleriyle paylaşmanın yolunu sunuyor.



Bunlardan birisi firmanın geliştirdiği, insan gözü gibi hareket eden ve görüntüleri 3 boyuta çevirebilen iki lensli kamera iken diğer firma ise ev kullanıcıları için çeşitli ekran tiplerinde 3 boyutlu filmler göstermelerini kolaylaştıran bir yazılım geliştirdi.



Manchester'daki PDT firması tarafından üretilen kameraya "Minoru 3D Webcam" adı verildi. Minoru 3D, üzerinde tıpkı bir insan gözü gibi 2 lens barındırılıyor. Lenslerle birlikte gelen renkli gözlükler sayesinde görüşmelerde kişi üç boyutlu görünüyor. 800 x 600, 640 x 480, 352 x 288 ve 320 x 240 piksel büyüklüğünde görüntüler sunan Minoru3D, USB arabirimini kullanıyor. YouTube gibi video sitelerinde de kullanabiliyor. Kamera aynı zamanda daha geleneksel 2 boyutlu imaj kavrayıcı ya da Windows Live, Skype, AOL ve buna benzer programlarla birlikte görüntülü konuşma cihazı olarak kullanılabiliyor.



Minoru 3D Webcam'in mucidi David Holder, bu cihazın ortaya çıkma fikrinde çocuklarının ilham kaynağı olduğunu söyledi. "2 yıl önce çocuklarımı Disney Dünyası'na götürdüm ve oradaki 3 boyutlu çekimleri çok sevdiler. Gözlük takmalarına rağmen, bir şeyin sanki ekrandan fırlayıp gelmesi fikri hoşlarına gitti" dedi.



Karma ekranlar



Ayrıca fuarda, Amerikan firması TD Vision, birçok farklı ekran tipinde 3 boyutlu filmleri göstermeyi kolaylaştıran bir yazılım codec'i gösterdi. Firmanın sözcüsü Ethan Shur, firmanın aynı zamanda görüntüyü 3 boyutlu filme çevirebilen bir yazılımla çalışan prototip 3 boyutlu camcorder (video alıcısı ve ses kayıt cihazı karışımı aygıt) geliştirdiğini söyledi.



Farklı ekranlarda filmin yeniden oynatılabiliyor ve standart görüntülerden ayrı ayrı gelen her sahnenin anaglifik özellikleri hakkında bilgi kaydediliyor. 3 boyutlu bilginin ayrı ayrı depolanması, görüntünün normal televizyonlarda 2 boyutlu olarak ya da daha yetenekli ekranlarda 3 boyutlu olarak oynatılması anlamına geliyor.



İlk olarak, Shur, TD Vision firmasının 3 boyutlu codec'i kullanmak için yayıncılarla ve DVD yapımcılarıyla birlikte çalıştığını, fakat gelecekte tüketicilere hitap eden planları olduğunu açıkladı.

