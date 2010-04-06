3 boyutlu cep telefonları

T24- Japon elektronik üreticisi Sharp, bu yıl sonunda ekranları 3 boyutlu cep telefonlarını piyasaya sürmeyi amaçlıyor.





Sharp'ın LCD yöneticisi Yoshisuke Hasegawa, firmanın cep telefonu üreticileriyle son teknolojiyi yeni modellerde kullanmak için görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi.





Ürün tanıtım siteleri, Sharp'ın, Nintendo'nun gelecek bahar aylarında piyasaya çıkacak yeni oyun konsollarına da 3D teknolojisi sağlayacağını öne sürüyor, ancak firma henüz haber doğrulamış değil.





Sharp, geçtiğimiz hafta sonunda 10 santim boyundaki yeni 3D ekranını basına tanıtmıştı. Ekran, özel gözlüklere ihtiyaç olmadan, yaklaşık 30 santim uzaklıktan görüntüleri kullanıcına 3 boyutlu şekilde aktarıyor.